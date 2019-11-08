台中屁孩深夜大爆發！男 KTV前遭砍濺血　女停車場被扁骨折送醫

▲KTV前鬥毆鬧事，女警與同事強制壓制。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中夜裡不平靜！公園路旁一家KTV 8日凌晨就發生2起鬥毆，一起是雙方口角爭執演變成互毆，有人亮刀傷人，另一起則是一對男女經過時，遭2輛車人馬下車毆打，隨之逃逸。警方表示，已鎖定特定對象，將積極追查。

第二警分局8日凌晨3點獲報，公園路上的一家KTV有酒客因細故鬥毆，警方立刻出動快打，到場後利用優勢警力控制現場，女警也施展擒拿術，與男同事壓制鬧事民眾，並將持刀傷人的22歲簡姓男子帶回派出所偵辦。另外，33歲黃姓男子手臂遭劃傷，警方也立刻通知消防隊，用救護車將他送醫治療。

▲▼警方到場壓制滋事分子，並上銬逮捕。（圖／民眾提供）

不料，40多分鐘後，該KTV門口又發生一男一女在路邊遭開車民眾毆打，有人目擊說，當時兩輛車停在路旁，下車就上前毆打，女子手部骨折，男子頭部挫傷，消防隊到場後將2人送醫治療，沒有生命危險。

第二分局表示，2案目前都已積極調約監視器，已鎖定車號及涉案人員，將盡速將人逮捕，依法送辦。另外，警方也呼籲，暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►他想養「印尼笑雞」 泰國網友熱心寄來9顆蛋！結果…罰3萬

►謝震武才怒轟韓國瑜 妻李月娥辭中市市府顧問

►遭指責帶狗亂大小便竟認錯人 男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬