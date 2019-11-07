　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼雙11,1111,蝦皮購物,PChome24h購物。（圖／PChome24h購物提供、記者萬玟伶攝）

▲距離雙11當日還有4天，蝦皮購物今（7日）宣布雙11午夜開始必搶的下殺爆品。（圖／記者萬玟伶攝）

記者萬玟伶／台北報導

雙11暖慶活動一路從10月底開賣至今，期待走出「最強娛樂電商」品牌風格的蝦皮購物，活動自10/24開跑後，首週訂單較去年同期成長3成。暖身活動期間，蝦皮直播也邀請多位藝人擔任活動來賓，例如由謝祖武、謝承均擔任的蝦皮美食外送員活動，也破天荒請來多位藝人、KOL翻拍經典台劇，創造一波波線上人潮。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物持續推出遊戲、互動直播、社群等功能，希望打破場域限制，帶出截然不同的雙11熱鬧風貌，同時讓消費者一站滿足各方面需求。11/10也將有10多位人氣KOL、藝人一起加入長達13小時的直播馬拉松，雙11當天更邀請到天后楊丞琳成為蝦皮直播的大來賓，屆時還要和小編一起完成神秘任務，陪伴買家在雙11這天買到優惠折扣。

雙11午夜在蝦皮購物也推出多樣爆品折扣，包括限量11元的iPhone 11 Pro Max，將在00:00、04:00、08:00、12:00、16:00、20:00、23:00共7個整點推出，YAMAHA 5代新勁戰ABS紀念版、Beats Solo 3 Wireless耳罩式藍牙耳機等爆品，也將在00:00～02:00推出下殺5折的快閃半價。

▲▼雙11,1111,蝦皮購物,PChome24h購物。（圖／PChome24h購物提供、記者萬玟伶攝）

▲PChome24h購物持續推出優惠好康，將購物熱潮延燒至雙11。（圖／PChome24h購物提供）

PChome24h購物在今（7日）持續聯手品牌祭出優惠，3C類中，小米旗艦館推出新品與熱銷品開搶，每日12點再祭出限時折價券，三星Samsung旗艦機價格狂降再送優惠好禮、AirPods也推出破盤狂殺價，筆電Lenovo夢幻逸品也下殺64折。同時，PChome24h購物也將連續第3年舉辦演唱會「2019 雙11 PChome來了」，重磅邀請金曲歌王蕭敬騰、歌后徐佳瑩、人氣男神畢書盡、小宇（宋念宇）以及知名韓國團體Oh My Girl、VERIVERY等藝人齊力開唱，準備再度炒熱雙11的狂歡氣氛。

▲▼雙11,1111,東森購物。（圖／東森購物提供）

▲東森購物迎戰雙11，打出眾多品項下殺一折優惠，新會員還有機會獨享超值好禮。（圖／東森購物提供）

東森購物近日也公布今年雙11「1111狂歡慶」活動優惠，推出天天打卡領等同現金的11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券。即日起～11/14 參與「雙11集氣活動」，讓消費者有機會以最低1折將喜愛的商品帶回家。3C通訊類商品部分，東森購物今年持續主打APPLE蘋果、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元，讓平日沒有折扣買不下手的消費者，搶在雙11推出優惠時搶購。

ET快訊
快訊／彰化29歲女拿刀砍爸爸！父大動脈破裂噴血送醫亡
找阿妹宣傳！富南斯吸金30億　夏于喬父親涉案被約談
波音737客機窗戶裂開！航空公司竟拿膠帶黏住繼續飛
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折　目標挑戰4.2億營收

雙11母嬰用品購物攻略！尿布滿額送爆紅BABY SHARK贈品　寵兒爸媽狂囤貨

草莓網台灣營業額破千萬大關！雙11早鳥優惠「滿額抽1111現金券」倒數瘋搶中

「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

十三層遺址光雕秀「期間限定」再升級！合體「水湳洞漁港」浪漫呈現漁光美景

《那一天》首集爆好評！宋緯恩差1cm送出男男吻　火爆男上演青澀BL甜虐戀

東區最夯建案「志榮　忠孝復興.BR4」坐擁黃金正核心！入主就跟「SOGO、捷運」做鄰居

UNIQLO把羽絨衣變超時尚！今年秋冬一定要這件一起潮一波！

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

【廣編】立冬必吃！宅女小紅分享進擊品鴨法　200鍋大放送

雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

化妝品一天賺2.5億！SOGO周年慶首日TOP 3 特惠組合大公開

網美、文青、吃貨快衝！全台最美「喜悦感謝慶」開跑　吃喝血拚省很大

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭：「要做就是要做到最好！」

生鮮也能送！家樂福攜手foodpanda「幫送到府」　6大類、300支商品一次看

麥當勞歡樂送限定！蛋捲冰淇淋、薯條化身環保杯套「4款只送不賣」

H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

音樂節好物／多喝水MORE氣泡水系列玫瑰風味限量上市！

12強／江少慶剛猛、張奕陰柔　王建民：兩人都棒棒

蘇治芬提「在地滯洪、防災補貼」政見　盼民代與縣府別扯後腿

快訊／北市內湖20多歲男「臥室開槍自戕」！頭部留有彈孔亡

立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

香氛控必買清單：Miller Harris­ 迷境漫舞、JO MALONE 聖誕拉炮

Lexus LS 500h變身「無人自駕車」　明年開放民眾試乘

「毛毛店長」齊出動！寵物雲商店「週週抽iPhone11」為您升級萌寵相機

價值128萬美元！超亮「鑽石黃金馬桶」開放購買...但有大缺陷

看見幸福視角！48歲男氣炸...深夜闖前女友家　母子3人屍躺家中

12強／MVP沒有多偉大　朱育賢：有貢獻最重要

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

消費熱門新聞

4款可口可樂麥麥經典杯套只送不賣

生鮮也能送！家樂福在foodpanda11／11日上線

雙11買好搶滿！超商咖啡最低下殺49折

不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到

H＆M聯名精品今開賣人潮慘

雙11午夜限量爆品開搶！

雙11尿布滿額送爆紅BABY SHARK

搶攻雙11商機！4大賣場優惠懶人包

東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折

SOGO周慶首日化妝品可賺2.5億

謝金燕4套看秀戰服制霸巴黎街頭

全台最美感謝慶　吃喝血拚省很大

多喝水氣泡水全新限定口味上市

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

更多熱門

相關新聞

全國電電商平台正式上線

全國電電商平台正式上線

已在實體通路大量佈點的全國電子終於要進軍電商了！全國電今（7）日宣布正式揮軍電子商務，全國電總經理林政勳指出，雖然已經有競業早已推出電商平台，但是有別於其他電商強調的「快速到貨」，全國電強打的是「最有溫度的線上購物」。

三星狂歡「雙11」連5天限時限量　手機、智慧錶、平板只要1,111元

三星狂歡「雙11」連5天限時限量　手機、智慧錶、平板只要1,111元

她接「快遞小哥」電話970萬沒了

她接「快遞小哥」電話970萬沒了

中美貿易戰淡季不淡　捷迅前三季 EPS 2.85元成長逾五成

中美貿易戰淡季不淡　捷迅前三季 EPS 2.85元成長逾五成

蘋果經銷商iPhone直降1,111元

蘋果經銷商iPhone直降1,111元

關鍵字：

雙111111蝦皮購物PChome24h購物東森購物

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面