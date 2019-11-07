雙11午夜開搶！電商祭出iPhone 11 Pro Max限量11元、YAMAHA機車下殺5折

▲距離雙11當日還有4天，蝦皮購物今（7日）宣布雙11午夜開始必搶的下殺爆品。（圖／記者萬玟伶攝）

記者萬玟伶／台北報導

雙11暖慶活動一路從10月底開賣至今，期待走出「最強娛樂電商」品牌風格的蝦皮購物，活動自10/24開跑後，首週訂單較去年同期成長3成。暖身活動期間，蝦皮直播也邀請多位藝人擔任活動來賓，例如由謝祖武、謝承均擔任的蝦皮美食外送員活動，也破天荒請來多位藝人、KOL翻拍經典台劇，創造一波波線上人潮。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物持續推出遊戲、互動直播、社群等功能，希望打破場域限制，帶出截然不同的雙11熱鬧風貌，同時讓消費者一站滿足各方面需求。11/10也將有10多位人氣KOL、藝人一起加入長達13小時的直播馬拉松，雙11當天更邀請到天后楊丞琳成為蝦皮直播的大來賓，屆時還要和小編一起完成神秘任務，陪伴買家在雙11這天買到優惠折扣。

雙11午夜在蝦皮購物也推出多樣爆品折扣，包括限量11元的iPhone 11 Pro Max，將在00:00、04:00、08:00、12:00、16:00、20:00、23:00共7個整點推出，YAMAHA 5代新勁戰ABS紀念版、Beats Solo 3 Wireless耳罩式藍牙耳機等爆品，也將在00:00～02:00推出下殺5折的快閃半價。

▲PChome24h購物持續推出優惠好康，將購物熱潮延燒至雙11。（圖／PChome24h購物提供）

PChome24h購物在今（7日）持續聯手品牌祭出優惠，3C類中，小米旗艦館推出新品與熱銷品開搶，每日12點再祭出限時折價券，三星Samsung旗艦機價格狂降再送優惠好禮、AirPods也推出破盤狂殺價，筆電Lenovo夢幻逸品也下殺64折。同時，PChome24h購物也將連續第3年舉辦演唱會「2019 雙11 PChome來了」，重磅邀請金曲歌王蕭敬騰、歌后徐佳瑩、人氣男神畢書盡、小宇（宋念宇）以及知名韓國團體Oh My Girl、VERIVERY等藝人齊力開唱，準備再度炒熱雙11的狂歡氣氛。

▲東森購物迎戰雙11，打出眾多品項下殺一折優惠，新會員還有機會獨享超值好禮。（圖／東森購物提供）

東森購物近日也公布今年雙11「1111狂歡慶」活動優惠，推出天天打卡領等同現金的11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券。即日起～11/14 參與「雙11集氣活動」，讓消費者有機會以最低1折將喜愛的商品帶回家。3C通訊類商品部分，東森購物今年持續主打APPLE蘋果、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元，讓平日沒有折扣買不下手的消費者，搶在雙11推出優惠時搶購。