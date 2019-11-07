她接「快遞小哥」超誠懇賠款電話　QRcode一掃970萬元沒了

▲詐騙示意圖，非本文當事人。（圖／記者周宸亘攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著「雙11」接近，也有詐騙犯趁機作案，浙江溫州日前有一名女子由於接到了自稱「快遞小哥」的賠款通知，由於對方提供的訊息都正確，女子不疑有他，想不到提供了個人資料後，銀行卡裡的224萬元人民幣（約新台幣970萬元）全都不翼而飛，所幸及時報警，金錢失而復得。

《中國青年報》微信公眾號報導，這名女子1日一早接到電話，直接報上了她和她公司的完整名字，由於對方很「誠懇」，說是自己最近寄快遞寄丟了，要賠等值的錢給她，見對方報上的訊息十分準確，女子於是立即按照對方的介紹一步步操作。

對方給李女士一個QRcode，聲稱掃一下就可以賠錢，女子掃描後，按照要求進行了一系列操作，一步步輸入了自己的姓名、身份證、以及3張銀行卡卡號等訊息，可是訊息提交後不久，她就收到一條簡訊通知：銀行卡裡200多萬被轉走。此時，她才意識到自己是被騙了，立刻向派出所報警。

所幸員警運用在線緊急止付和快速凍結機制等操作，不久後就將女子的錢送回。經瞭解，騙子其實是將女子的錢買了基金，打算再騙取她一個簡訊驗證碼，就可以將錢從基金裡轉出，好在女子報警及時，員警阻止了她再次發驗證碼，並及時聯繫銀行返還。

大陸國家郵政局市場監管司副司長邊作棟5日表示，預計今年「雙11」高峰期預計將從11月11日持續至18日，高峰期間，全行業處理的郵快件業務量將達到28億件。警方呼籲，「雙11」期間民眾要提防詐騙案件。

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