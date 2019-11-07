三星狂歡「雙11」連5天中午限時限量　手機、智慧手錶、平板只要1,111元

▲三星狂歡「雙11」。（圖／三星電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

全民運動雙11購物節正式開跑！三星電子為感謝消費者對品牌的支持與信賴，特別推出「雙11購物狂歡節」活動，即日起至11月30日止，凡於三星智慧館或三星體驗館，購買Galaxy系列指定商品，可獲得原廠指定配件購物金，另外還有登錄送指定充電座、手機舊換新折抵、免費延長保固一年與刷卡分期零利率等多項好康。此外，自11月11日起連續五天，每日中午12點加碼推出「限時限量爆殺商品」，最夯手機、智慧手錶、平板只要1,111元（如下圖）。

▼三星商城「限時限量爆殺商品」。（圖／三星電子提供）

另外，如果沒空出門也無須擔憂，三星商城同步祭出「1111狂歡購物節」活動，自11月8日起至11月22日止，凡消費滿15,000元，即送「豪禮刮刮卡」乙張，中獎機率100%；另有首度推出的家電舊換新方案，可享最高10,000元回饋。

100%中獎機率的「豪禮刮刮卡」，最大獎有機會刮出三星55吋QLED量子電視（市價49,900元）以及49吋 Dual QHD 曲面超寬電競顯示器（市價48,900元）；優惠期間還可享指定配件68折、免運費與銀行分期零利率；此外，首度推出的家電舊換新方案，可享最高10,000元回饋。

除上述好禮，三星商城更祭出多款超殺優惠：包括Galaxy Note10系列、75吋QLED量子電視萬元豪禮5重送、49吋Dual QHD曲面超寬電競顯示器享82折優惠及萬元好禮4選1；以及全台獨家商品：粉色無線閃充行動電源68折、128GB EVO Plus microSDXC記憶卡獨家限時優惠價NT569。而三星商城推出的「限時限量爆殺商品」更是不容錯過的最狂好康，11月11日起至15日每日中午12點，各式熱銷商品讓民眾準時開搶！包括銷售常勝軍Galaxy J系列、Galaxy A8 Star、Galaxy Watch以及Galaxy Tab A 8.0" (2019) with S Pen皆可用超殺價格NT$1,111購買，最低不到一折的優惠。

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