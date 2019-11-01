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「淘寶台灣」掀激殺買氣　付1元拚「百萬購物車」平台幫買單

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▲▼雙11,1111,淘寶台灣,天貓。（圖／淘寶台灣提供）

▲新上市的購物平台「淘寶台灣」與專屬優惠，讓台灣淘寶族買得更優惠、更方便。（圖／淘寶台灣提供，下同）

消費中心／綜合報導

全球網路電商界年度最大盛事~雙11購物節檔期即將登場，剛推出的淘寶台灣購物平台更是祭出超殺活動，在雙十一當天有機會可以「一元清空百萬購物車」！淘寶台灣雙十一有四大絕招不可不知：$1元清空、整點搶折扣碼、超狂爆品一折、千萬商品免運費等。讓台灣的雙十一買起來真的很划算！省錢攻略看這裡，現在起天天買越多賺越多！

▲▼雙11,1111,淘寶台灣。（圖／擷取自「淘寶台灣APP」畫面）

▲專屬台灣用戶的「淘寶台灣APP」現已上線。

現在最受「淘寶台灣」買家歡迎的活動，就是即日起至11/10（日）天天發車的「一元清空購物車」活動。此專區每日推出的高價夢幻逸品，竟然有機會以一元優惠入手，包括iPhone 11 64G、任天堂Switch主機、SK-II青春露、YSL唇膏等，每天23:59截止，隔天公佈中獎名單，讓幸運兒用一元買回家。

另外最厲害的是11/11當天的「一元清空百萬購物車」活動 。自11/1～11/9 23:59前下單付款，就有機會抽中「一元清空百萬購物車」資格，11/10（日）在活動頁面開獎，中獎者在雙11當天須到台灣淘寶辦公室現場，在「100秒填滿購物車」，上限100萬元台幣，打出台灣的電商活動創舉，要讓中獎人買不怕、瘋狂買。

▲▼ 雙11,1111,淘寶台灣,天貓。（圖／擷取自「淘寶台灣」APP）

▲進入「淘寶台灣」的「一元清空購物車」專區，拚一個用1元買到近期超熱門高單價商品的機會。（圖／擷取自「淘寶台灣」畫面）

「2019淘寶台灣雙11全球狂歡節」除了為台灣消費者帶來千萬件商品與超殺的購物補貼，即日起～11/10（日）每天都會推出與18個台灣和國際知名品牌合作的獨家優惠，包括P&G寶僑、伊萊克斯、寵愛之名、樂扣樂扣、韓都衣舍等，最高可享全店折扣3折起。針對不同的消費族群，《淘寶台灣》也推薦不得不錯過的重點品牌日，如氣炸鍋品牌科帥也在11/4（一）推出全館免運3折起的超殺優惠，醫美品牌寵愛之名在11/6（三）全館5折起，人氣持久不墜的金盞花柔敏修護化妝水、亮白淨化光之鑰精華也全面買1送1，P&G寶僑旗下的幫寶適、Ariel洗衣膠囊、潘婷系列賦活淨化洗髮護髮組等多款人氣商品，在11/7（四）當天也有4折起的誘人優惠。

▲▼雙11,1111,淘寶台灣。（圖／擷取自「淘寶台灣APP」畫面）

▲11/11當天爆品整點狂殺1折、千萬商品免運，淘寶台灣釋出超優惠讓網友買得划算。（圖／擷取自「淘寶台灣APP」畫面）

11/1~11/10 只要滿$99元，選擇超商取貨還免運費，11/11當天更有千萬商品在超商取貨免運費，《淘寶台灣》這次果真釋出超多優惠給台灣的消費者。在設定、操作上以貼近台灣消費者購物體驗為考量，強調購買商城商品皆享七天鑑賞期的購物保障，特定旗艦店、專賣店也有正品保證，若想退回商品，在聯絡客服後就可在台灣完成退貨手續，每位消費者都會經歷的購物關卡都比以往來得更方便。

▲▼雙11,1111,淘寶台灣,天貓。（圖／淘寶台灣提供）

▲現在使用「淘寶台灣」也可以在國內3大超商取貨付款。

年末想好好慰勞、犒賞一整年辛苦的自己嗎？雙11這一天還有超取0元免運、商城滿額79折、整點就有機會把iPhone 11 Pro、Dyson、SK-II等爆品用1折帶回家的超搶手優惠。然而，距離雙11還有幾天時間，不如就先以「ㄧ元清空百萬購物車」活動，刺激久久沒狂買一波的手指，給自己一個暖身機會。

現在就來試試手氣吧 http://taobao.ec/MC1

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