全國電電商平台正式上線　總座：要打造最有溫度的線上購物

▲全國電總經理林政勳（右）。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

已在實體通路大量佈點的全國電子終於要進軍電商了！全國電今（7）日宣布正式揮軍電子商務，全國電總經理林政勳指出，雖然已經有競業早已推出電商平台，但是有別於其他電商強調的「快速到貨」，全國電強打的是「最有溫度的線上購物」。

林政勳進一步解釋，這次推出的電商平台並不會與原有實體商店互相競爭，而是互補；消費者可於線上下單後，由實體門市人員打電話聯絡，並藉由電話溝通的方式，來了解購買的商品尺寸是否合適消費者的居家環境，避免人員到府安裝時發現商品尺寸不合，又得要退貨重買的窘境。

林政勳表示，全國電電商平台會延續公司品牌精神，將線下服務延伸到線上。消費者在線上下單後一天內，就會接到人員的電話已聯絡到府安裝時間，以及商品尺寸的再確認。

另一方面，全國電電商平台上線適逢雙11檔期，也因此全國電將自11月8日起至12日線上線下將同步展開為期五天的「破盤11.11」活動，包括「全館指定家電9折」、「指定電腦/螢幕現折2,222元」、「刷指定銀行信用卡最高回饋3,600(需分期及登錄)」，也都將推出限定瘋搶3C家電商品，市場討論度超高的8K電視、日製冰箱、洗衣機、電競電腦、吸塵器、空氣清淨機等都在此次回饋之列，全國電子邀請消費者搶優惠、體驗最有溫度的線上/線下購物服務。