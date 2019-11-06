草莓網台灣營業額破千萬大關！雙11早鳥優惠「滿額抽1111現金券」倒數瘋搶中

▲ 雙11草莓瘋來襲！草莓網針對愛美又精打細算的女性消費者，推出下殺網購優惠。（圖／草莓網提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

雙11大戰開打，各路電商皆在這時推出限量優惠搶客，但為了搶到超值的下殺優惠，還是要多看多逛， 以免錯過新興電商特別祭出的下殺折扣！

東森購物在2018年1月份取得香港跨境美妝保養電商「草莓網」76%股權，交易金額高達10.6億元。而草莓網台灣營業額也於2019年9月份，首度突破千萬大關，其中YOY踩飛輪成長303%，業績一路飆升。截至目前，不論是件數、訂單數、客戶數皆達300%以上大幅成長。

目前在台灣熱銷破千組商品，包括保養族熱愛的SK-II青春露、ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛特潤超導修護露、LANCOME 蘭蔻超進化肌因賦活露 、SHISEIDO 資生堂百優精純乳霜等。同時為了積極推廣集團內品牌，也將NATURAL BEAUTY 自然美、DeMon蝶蒙等旗下優質商品，推向全世界。草莓網除了網羅各大國際品牌合作、持續擴展商品品項外，不定期推出各種優惠活動，讓會員買得開心、賺到回饋。

面對即將來臨的雙11網戰以及女性消費者客群，草莓網也推出「雙11草莓瘋購物節」四重好康優惠活動，幫愛美女孩快速整理重點優惠。

第一重：殺出前所未有最低34折起

草莓網國際美妝品牌活動商品最低下殺至34折，包括「DARPHIN 芳香海藻沐浴露500ml」下殺34折、「ESTEE LAUDER 特潤超導修護露100ml」下殺59折。

▲CLARINS 克蘭詩宛若新生除紋霜200ml/6.8oz，原價2,104元、特價1,111元。

▲DARPHIN 芳香海藻沐浴露500ml/17oz，原價2,375、特價799元。

▲ESTEE LAUDER 特潤超導修護露100ml/3.4oz，原價7,148元、特價4,198元。

第二重：「早鳥優惠滿額抽」

想血拼的心不用忍到雙11當天，因為11/6（三）至11/7（四）結帳金額滿3,500元，就能以早鳥優惠滿額抽$1,111現金券（限量111名）。

第三重：「LINE POINTS加碼」

不定期LINE POINTS加碼最高達11%回饋。

第四重：「全家取貨再回饋」

指定全家便利商店取貨再享95折+送全家購物金$111元（限量150名）。

限量、加碼與早鳥優惠自11/6（四）起跑，想為接下來的保養日常搶到最殺優惠，「草莓網」讓平台會員不用等到雙11，現在就是入手時機。



▲迎接雙11，草莓網推出「1111草莓瘋」，多種國際保養品牌祭出超殺折扣。