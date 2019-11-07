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搶攻雙11　蘋果經銷商iPhone直降1,111元

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▲▼STUDIO A雙11購物節iPhone直降1,111元。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A雙11購物節iPhone直降1,111元。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

「雙11購物節」將至，Apple經銷商STUDIO A特別祭出 「2019 Apple雙11活動」，11/8日起 iPhone XR/XS/XS MAX系列直降1,111元，指定款MacBook Pro 9折、Apple Watch Series 4系列88折、MacBook只要83折，都是限量售完即止；此外，凡購買任一款iPhone、iPad、iPad Pro、Apple Watch或Mac電腦等Apple全系列主機，加碼再贈送首爾雙人六天五夜來回機票，限量5千組送完為止，還可搭配「中國信託LINE Pay卡」筆筆LINE Points 3%回饋無上限。

STUDIO A以iPhone XR 128GB為例，原價23,500元，這波優惠價格直降1,111元後只要22,389元，相較最新的iPhone 11 128GB（售價24,900元）來說，有超過4,000元的價差。

13.3吋MacBook Pro Retina款式（MPXR2TA/A）9折價後只要35,460元；2018年的MacBook Air 13.3吋1.6GHZ/8GB/256GB-TWN，原價39,400元，8.5折後只要33,490元，現省5,910元；而外出時不想攜帶太笨重筆電、適合當作家中第二台電腦使用的MacBook 12吋 256/512GB，原價41,900元/50,900元，8.3折後只要34,900元/42,900元，最高現省8,000元。

另外，搭載心電圖（ECG）和具有低心率通知、高心率通知、跌倒偵測與 SOS 緊急服務等「醫療健康」功能的Apple Watch Series 4系列，88折後GPS版本 40公釐/44公釐，分別只要10,120元/11,000元。

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