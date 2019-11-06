東森購物發功！迎戰雙11眾多品項下殺一折　目標挑戰4.2億營收

▲東森購物雙11活動推出「新會員滿額禮」，凡新會員消費滿3,000登記就有機會獲得「鍋寶陶瓷杯」。

記者萬玟伶／台北報導

終於等到雙11大檔來襲，去年在雙11單日就創下破2億業績的東森購物，今（6日）公布今年的雙11「1111狂歡慶」活動優惠。為迎戰雙11大促，東森購物網平台全新進駐上百個品牌、上架近萬個品項，在雙11期間提供消費者種類更多元、更豐富、更物超所值的購物選擇。

為了回饋消費者，「1111狂歡慶」活動期間，推出天天打卡領等同現金的11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券，讓會員不用買東西，就先穩賺一波優惠！即日起～11/14推出的「雙11集氣活動」，只要盯緊喜愛的商品，揪親朋友好一起上網集氣，就有機會以最低1折優惠，將喜愛的商品帶回家。11/8～11/13期間，天天打卡更有機會獲得最高11,111元折價券與iPhone。

每年雙11檔期，就是平日不常打折的3C商品祭出下殺折扣的時候。因此最吸消費者眼球的3C通訊類商品部分，東森購物今年持續主打APPLE蘋果、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元吸引消費者。

家電類商品則祭出「廚電節」、「洗冰節」及「吸塵節」，以更直覺的活動，讓消費者能簡單快速地找到自己想要的商品，且參與品牌高達100家，其中家電大廠如LG、Dyson、Panasonic、大同、日立、飛利浦、日立等，更加碼推出天天搶限量8折商品優惠。生活居家類商品在活動期間，全品類也祭出3折起優惠，白蘭洗衣精組只要1,111元、適合秋冬使用的象印獨家保溫杯組1,111元、數量有限的東風衛生紙（90抽x10包x6串）買一送一也只要1,111元。保養美妝部分，東森購物網羅各大品牌，如SK-II、SHISEIDO資生堂及ESTEE LAUDER雅詩蘭黛也推出精選品項，最低至55折就可不用剁手、通通打包回家！

▲ Dyson戴森 V8 CarbonFibre SV10E 無線吸塵器（福利品），市價19,900元、活動價13,888元，再送1,111枚東森幣。

▲SHISEIDO資生堂百優精純乳霜加大版75ml，市價3,900元、活動價2,222元。

本次雙11活動更推出「新會員滿額禮」，凡新會員消費滿3,000元，登記就有機會獲得「鍋寶陶瓷杯」、消費滿額天天抽「漢來海港城餐券」2張、週週抽「1,212折價券」、全月再抽「老爺酒店住宿券」、每日共規劃有4個時段，最高可搶到「1,111折價券」。

雙11活動期間，在東森購物刷銀行信用卡，最高可享5位數的刷卡金回饋，最高更可省下兩萬餘元，刷台新銀行信用卡，滿$10,000元就送$1,100元刷卡金，刷聯邦銀行信用卡，滿$111,111元送$11,111元刷卡金，刷花旗、永豐、土地、星展銀行等信用卡亦有好康優惠。使用LINE PAY支付，最高回饋11%，消費滿1,111元有機會回饋6%，或抽最高999點紅包回饋。使用街口支付，最高可享13%回饋，雙11當天凌晨00：00～23：59時間內消費，立即享有11%現金回饋、上限111元（限1個帳號一次）以及2%街口幣無上限。

東森購物表示，去年雙11全通路業績突破2億元，東森購物ETMall更佔業績1.4億元，因此今年ETMall在引進上百個全新品牌、與上架近萬個新興品項後，預設目標將達三倍成長，進一步向4.2億營收挑戰，為全通路業績再創新高。