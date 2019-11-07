彈劾聽證13日全美直播　川普造勢重砲回擊：民主黨淪腐敗政客！

▲ 美國總統川普 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普彈劾調查首場公開聽證會將於13日登場。對此，川普6日現身路易斯安納州造勢活動時，強力抨擊民主黨人的所作所為就是在發動「政變」（coup），強調這場彈劾調查根本就是場騙局，「腐敗的政客…還有不誠實的媒體，發起了瘋狂、妄想、毀滅性的、黨派性極強（hyper-partisan）的彈劾獵巫行動」。

綜合路透、BBC等外媒報導，川普因企圖施壓烏克蘭調查政敵拜登的指控陷入彈劾調查風波，他迄今否認任何濫權行為的存在。在6日的造勢集會上，他在幫路易斯安納州共和黨參選人雷斯朋（Eddie Rispone）站台的同時，大力指責眾議院民主黨人所主導的彈劾調查，且對方的行為屬於違法，且吹哨者對於他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話內容所做的陳述太過可怕。

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LOUISIANA! Early voting is underway until Saturday, it’s time to get out and VOTE to REPLACE Radical Liberal Democrat John Bel Edwards with a great new REPUBLICAN Governor, @EddieRispone! #GeauxVote



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這場彈劾川普的首場公開聽證會確定將透過電視全美轉播，民主黨及共和黨雙方都能在現場提問，美國駐烏克蘭大使館臨時代辦泰勒（Bill Taylor）和助理副國務卿肯特（George Kent）也會公開作證。根據美國眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）的說法，泰勒將會是電視直播聽證會上，第一名被傳喚的證人。

根據美國法律，國會可透過彈劾調查罷免現任總統，若聽證會過後，眾議院表決通過「彈劾條款」（articles of impeachment），案子就會交由參議院審判表決，參院需要三分之二的多數票才能讓總統正式解職。但目前參議院是由共和黨掌控，川普被彈劾下台的機率不高。

回顧美國政壇歷史，只有前總統柯林頓（Bill Clinton）、尼克森 (Richard Nixon)、詹森（Andrew Johnson）遭到彈劾，但柯林頓、詹森最終在參議院審判逃過被解職命運，而歷經「水門案」的尼克森選擇在眾議院表決前辭職。

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