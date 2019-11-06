川普替州長站台卻挫敗　民主黨2020大選前哨戰「25年首次翻盤」

▲貝斯希爾取得勝利。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國多個州5日舉行地方選舉，這些結果被視為2020總統大選的前哨戰，如今民主黨檢察長貝斯希爾（Andy Beshear）當選肯塔基州（Kentucky）州長，同時，民主黨25年來更是首次拿下維吉尼亞州（Virginia）議會，對於總統川普而言可說是重大挫敗。

綜合《路透社》、《英國廣播公司》報導，時值川普尋求2020連任，肯塔基州、維吉尼亞州、密西西比州（Mississippi）與紐澤西州（New Jersey）5日舉行地方選舉。民主黨籍的貝斯希爾最後以0.4%的優勢打敗肯塔基州共和黨籍的現任州長貝文（Matt Bevin）。

52歲的貝文表示他不會讓步，理由是存在「違規行為」，但他並未具體說明。41歲的貝斯希爾則已充滿自信說道，「我們將會為了就職第一天做好準備，我期待那天到來。」

共和黨此次的失敗等同重重打擊川普，他4日晚間參與肯塔基州一場集會，試圖讓選民支持貝文，他還告訴數千名支持者，若是貝文輸了，他的批評者就會形容這是「世界歷史上最慘的失敗」。

▲川普與貝文走下空軍一號的階梯。（圖／路透）

川普2016年總統選舉中曾贏得肯塔基州，他形容貝斯希爾太危險、太極端，無法管理該州。然而，民調顯示貝文是美國最不受歡迎的州長之一，此前他與工會以及教師陷入衝突。

貝文落敗後，川普2020連任選戰經理帕斯卡爾（Brad Parscale）則表示，川普出現在集會上，使得貝文的競選結果比預期中要好，競爭相當激烈。

來到維吉尼亞州，民主黨罕見推翻共和黨，拿下州議會兩院的控制權。不過，共和黨並非一敗塗地，雖然競爭激烈，在密西西比州長選舉中還是保住權力。

距離2020總統大選還有一段時間，但5日的選舉結果可以看作川普受歡迎的程度，此時他正面臨彈劾調查程序。川普事後透過推特祝賀里維斯（Tate Reeves）打敗胡得（Jim Hood），使得共和黨在密西西比州保住20年州長的位置。

►川普彈劾證詞首曝光！ 前駐烏大使慘被威脅抹黑逼退：不安感迄今未消失