大火再吞古蹟！荷蘭百年聖母教堂「屋頂崩塌、尖塔斷裂」　當地居民心碎…

▲荷蘭霍赫馬德地區,聖母百年教堂被大火燒毀。(圖/翻攝自YouTube/Sleutelstad)

記者林瑩真/綜合外電報導

繼今年4月的巴黎聖母院及10月的沖繩首里城接連慘遭祝融後,荷蘭霍赫馬德(Hoogmade)一間百年教堂也在4日發生火警,不僅磚瓦、屋頂被燒毀,連象徵性的「尖塔」也整個斷裂,讓當地居民相當難過。

綜合外媒報導,該聖母教堂4日正在進行整修工程,不料意外引發火勢,造成整間教堂被火勢吞沒,附近居民眼睜睜看著教堂磚瓦掉落、屋頂起火,最後是尖塔斷開後倒塌。

Historic Church Burns in the Netherlands!



Church of Our Lady in Hoogmade is the latest European church to mysteriously catch fire.



Countless churches throughout Europe are vandalized, defecated on & torched



U.S. media is still reporting the Notre Dame Attack wasn't Fire Jihad. pic.twitter.com/nBB6Lg8sn7