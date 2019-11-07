首里城變斷垣殘壁！40張內部慘照首公開　北殿剩鋼筋水泥…

▲首里城被燒毀，內部首次公開。（圖／翻攝自推特／@Miyazaki_kirin）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」日前被大火燒毀，包括正殿的7棟建築物、共4200平方公尺的面積都變得焦黑。經過7天的調查後，沖繩當局終於公布現場內部照片，斷垣殘壁恐怕需要長時間才能修復。

據《琉球新報》報導，日本內閣府沖繩綜合事務局、國營沖繩紀念公園事務所，沖繩縣政府及民間機構「沖繩美麗島財團」在6日下午召開聯合記者會，除了說明首里城的損壞情況外，也首度公布約40枚的首里城災後照。

沖繩當局以災前、災後的照片對比來突顯首里城的損壞狀況，包括正殿全都燒毀，只剩兩個龍柱；北殿只剩鋼筋水泥，木造部分全燒光；收藏書畫工藝品的南殿則是屋頂被燒光，所幸一部分的收藏品仍完好；書院鎖之間、黃金御殿及奧書院等地，皆是被大火燒到磚瓦破裂、牆壁倒塌。

雖然首里城起火原因尚未出爐，但鑑識人員判斷起火點應在正殿北方，不排除是電線走火。另外，日前網路流出一段首里城影片，由於距離相當靠近，一度引起外界懷疑拍攝者身分。現在那霸市消防局承認，是消防員工作取證片段外流，為此致歉。

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