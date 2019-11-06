曾是東洋第一美！宮古島迎「妖魔鬼怪星期三」　陸客垃圾淹沒沙灘美景

▲陸客到沖繩宮古島觀光卻亂丟垃圾。（圖／翻攝自推特／@zawatsuku_ex）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩縣宮古島因海灘美景而受歡迎，近年成為外國觀光客旅遊勝地。然而，過多的中國遊客卻在當地亂丟垃圾，讓宮古島居民對此不滿，如何兼顧觀光產業及環境保護，成為問題。

據朝日新聞台電視節目《ザワつく！金曜日》報導，人口大約5萬人的宮古島因為風景美麗，逐漸發展觀光業，如今，每個星期三都會迎來載著大批觀光客的大型郵輪，其中絕大多數觀光客則來自中國。

不過，有「東洋第一美」之稱的與那霸前濱海灘卻因此被汙染。節目目擊，觀光客們亂丟食物包裝、衛生紙、寶特瓶等，卻裝成什麼事也沒發生一樣離去；又或是大量購買牛奶和尿布等用品，造成日用品短缺。如此可怕的觀光潮，也引發當地居民不滿，稱此為「妖魔鬼怪的星期三」。

難過的是，為了維持宮古島的觀光產業，居民們並不能完全抵制觀光客。對此，節目主持人及來賓也指出觀光客行為不當，希望當地設立取締機制或懲罰。來賓立川志落（立川志らく）則說，雖然公德心問題也令他相當生氣，「但數十年前，日本人去海外也作了相同的行為，也有被外國人嫌棄沒有公德心的時期，所以我們只是對自己以前的模樣感到生氣」。

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