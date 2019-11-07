「未成年22~8時禁玩線上遊戲」陸推新措施防網路沉迷　網大讚：豬隊友掰！

▲大陸相關單位限制未成年人遊玩線上遊戲的時間。圖為王者榮耀。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者朱世凱／綜合報導

大陸國家新聞出版署近日頒布《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，內容提到雖然網路遊戲迅速發展，讓大眾多了更多休閒娛樂的選擇，不過卻出現部分未成年人沉迷遊戲、過度消費等問題；因此該通知將要求未成年人每天晚上10點至翌日早上8點禁止玩線上網遊。不少網友看完後興奮贊同，「豬隊友終於沒了！」

綜合陸媒報導，《通知》共提出六方面舉措，一是實行網路遊戲帳號實名註冊制度，所有網路遊戲用戶都必須使用有效身份資訊才可進行帳號註冊；二是嚴格控制未成年人遊戲時長，規定每天晚上10點到隔日8點不得為未成年人提供遊戲服務，法定節、假日每日不得超過3小時，其他時間每日不得超過1.5小時。

▼未成年人平日玩網路遊戲的時間不能超過1.5小時。（示意圖／記者樓菀玲攝）

三是規範向未成年人提供付費服務，規定網路遊戲企業不得為未滿8周歲的用戶提供遊戲付費服務；同一網路遊戲企業所提供的遊戲付費服務，8周歲以上未滿16周歲的未成年人用戶，單次儲值金額不得超過50元人民幣（約新台幣215元），每月儲值金額累計不得超過200元人民幣（約新台幣860元）；16周歲以上的未成年人用戶，單次儲值金額不得超過100元人民幣（約新台幣430元），每月儲值金額累計不得超過400元人民幣（約新台幣1700元）。

四是確實加強行業監管，要求對未落實本通知要求的網路遊戲企業，各地出版管理部門應責令限期改正；情節嚴重的，依法依規予以處理，直至吊銷相關許可；五是探索實施適齡提示制度，隨著網路遊戲類型越來越多樣化，在題材、內容、玩法等各方面都可能存在不適宜未成年人體驗的問題。《通知》要求企業多做評估衡量，引導未成年人更好遊玩遊戲。

▼大陸曾有男童利用媽媽辛苦存的錢買點數。（圖／翻攝自看看新聞）

需要特別說明的是，適齡提示並不等同於西方的分級制度，決不允許色情、血腥、暴力、賭博等有害內容存在於面向成年人的遊戲中。六是積極引導家長、學校等社會各界力量履行未成年人監護守護責任，幫助未成年人樹立正確的網路遊戲消費觀念和行為習慣。

雖然這項消息一出讓不少未成年的網路用戶怨聲連連，但多數已成年的網友卻說，「太棒了！非常有必要，免得我通宵想爬牌位，結果被這些屁孩雷」、「我覺得很有必要，畢竟我已經成年了」、「有些小孩都拿爸媽資料去驗證，根本無法有效落實」、「小學生：以後遊戲輸了別再推給我們」、「職業選手剛出道大多不都未成年嗎？」、「支持支持，因為與我無關」。

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