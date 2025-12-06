　
    • 　
>
恐有突發事件！12星座「一週運勢」曝　天蠍荷包大失血

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲天蠍座未來一週錢包有洞，容易衝動購物。（示意圖／記者劉維榛攝）

辰宇力 ☆ 2025.12.07～2025.12.14星象預測與12星座運勢

本週屬於星象過度轉換期，資訊量暴增、情緒快速翻轉、行政與制度議題再度備受關注。人們傾向反應快但缺乏耐性，政策、法案、預算、行政失誤或爭議被公開討論，立法或行政部門有激烈辯論，可能出現突發事件，帶來「政府該如何做」的討論。天氣突變（降雨、氣溫落差）狀況較多，科技議題的聲量在這段期間也會比較高。

展望未來7日，#獅子人氣爆棚。#水瓶團隊感情升溫。#天秤旅行運佳。#處女有額外收入。#射手掌握機會。#雙魚表現被肯定。#金牛需控制支出。#天蠍錢包有洞。#雙子注意健康狀況。#白羊臨時任務多。#摩羯事煩意亂。#巨蟹職場壓力升高。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

【12星座一週星情氣候】

白羊座Aries（3/21～4/20）

工作節奏加速，臨時任務多。行程些許混亂，需注意情緒衝動。感情互動回暖。
本週開運色：褐、墨綠

12/7（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/8（MON）：晴 Sunny
12/9（TUE）：晴 Sunny
12/10（WED）：晴 Sunny
12/11（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/12（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/13（SAT）：陰 Cloudy
12/14（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

財務支出變多，容易有生活用品。職場需耐心處理細節。感情穩定。
本週開運色：銀白、藍紫

12/7（SUN）：晴 Sunny
12/8（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/9（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/10（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/11（THU）：晴 Sunny
12/12（FRI）：晴 Sunny
12/13（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/14（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

溝通量大，人際繁忙。出現合作機會，但需避免一次接太滿。健康稍弱。
本週開運色：藍、綠

12/7（SUN）：晴 Sunny
12/8（MON）：晴 Sunny
12/9（TUE）：晴 Sunny
12/10（WED）：晴 Sunny
12/11（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/12（FRI）：暴雨 Rainy
12/13（SAT）：晴 Sunny
12/14（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22

職場壓力升高，但成果可見。家庭需多陪伴。感情互動較感性、稍敏感。
本週開運色：綠、黃

12/7（SUN）：陰 Cloudy
12/8（MON）：晴 Sunny
12/9（TUE）：晴 Sunny
12/10（WED）：晴 Sunny
12/11（THU）：晴 Sunny
12/12（FRI）：晴 Sunny
12/13（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/14（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

社交活動增加，人脈運旺。創意點子多、適合曝光或發表。留意情緒起伏。
本週開運色：紅紫、黃

12/7（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/8（MON）：陰 Cloudy
12/9（TUE）：陰 Cloudy
12/10（WED）：陰 Cloudy
12/11（THU）：晴 Sunny
12/12（FRI）：晴 Sunny
12/13（SAT）：晴 Sunny
12/14（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

財運偏強，但容易有額外支出。工作進度提升。家庭事務需花心力。
本週開運色：黃、藍

12/7（SUN）：晴 Sunny
12/8（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/9（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/10（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/11（THU）：陰 Cloudy
12/12（FRI）：暴雨 Rainy
12/13（SAT）：晴 Sunny
12/14（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

溝通運佳，或能談成某些合作。短期旅行運活躍。注意睡眠品質。感情溫暖。
本週開運色：銀白、藍紫

12/7（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/8（MON）：晴 Sunny
12/9（TUE）：晴 Sunny
12/10（WED）：晴 Sunny
12/11（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/12（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/13（SAT）：陰 Cloudy
12/14（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

財務需謹慎規劃，不宜衝動購買。工作上需做重要決定。感情有坦誠對話。
本週開運色：褐、墨綠

12/7（SUN）：晴 Sunny
12/8（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/9（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/10（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/11（THU）：晴 Sunny
12/12（FRI）：晴 Sunny
12/13（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/14（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

行動力強，本週適合做重要選擇或新計畫。感情氣氛明亮、順利。
本週開運色：紫、淺海綠

12/7（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/8（MON）：晴 Sunny
12/9（TUE）：晴 Sunny
12/10（WED）：晴 Sunny
12/11（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/12（FRI）：暴雨 Rainy
12/13（SAT）：晴 Sunny
12/14（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

雜念較多，需要整理方向。工作默默累積成果。感情偏內斂但穩重。
本週開運色：紅紫、黃

12/7（SUN）：陰 Cloudy
12/8（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/9（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/10（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/11（THU）：晴 Sunny
12/12（FRI）：晴 Sunny
12/13（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
12/14（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～ 2/18）

社交活躍、團隊運佳。適合與朋友、同事交流新點子。感情氣氛友善舒適。
本週開運色：綠、黃

12/7（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/8（MON）：陰 Cloudy
12/9（TUE）：陰 Cloudy
12/10（WED）：陰 Cloudy
12/11（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/12（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/13（SAT）：晴 Sunny
12/14（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

職場表現被看見，有機會接近高層或負責重要工作。壓力略大。感情需多溝通。
本週開運色：藍、藍綠

12/7（SUN）：晴 Sunny
12/8（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/9（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/10（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/11（THU）：陰 Cloudy
12/12（FRI）：暴雨 Rainy
12/13（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
12/14（SUN）： 晴時多雲 Partly Cloudy

