　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

▲▼ 桃園機場,桃機,航廈,航警,服務楷模,阻詐。（圖／資料照）

▲身穿防彈背心、配掛勤務裝備的航警曾志達，致力維護桃園機場的秩序與旅客安全。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

穿梭在桃園機場明亮的報到大廳，肩穿防彈背心與勤務裝備的航警，看起來格外顯眼。他們步伐穩健、眼神專注，這份沉著讓旅客感到安心。來自航空警察局保安大隊的警員曾志達，多次阻止人口販運、防堵海外詐騙、毒品通緝、失物侵佔與治安維護等重大事件，以沉穩、細膩以及高度同理心贏得旅客信任，也成為桃機服務楷模之一。

投入航警為第一志願，磨練專業與應變能力
加入航警已六年的曾志達透露，當初分發時，航警局就是他的第一志願，「我認為機場是能開闊視野的地方，能從不同文化中學會應對與理解。」不同於派出所職務，機場每天面對各國旅客問題、情緒與語言挑戰，也讓他在應對中，學會化解衝突與緊張，讓執法與服務並重，從初入職場的青澀，到如今能獨立處理各類突發事件。

六年勤務磨練 從青澀菜鳥航警到桃機服務楷模
曾志達經手過的案件，小至尋找遺失物、旅客爭議調解，大至防堵海外詐騙、破獲侵佔案、查獲通緝犯等，每一次的成功介入、圓滿處理，都是航警使命感的具體展現。

▲▼ 桃園機場,桃機,航廈,航警,服務楷模,阻詐。（圖／資料照）

▲執行勤務的航警，不時需穿梭在機場大廳、管制區以及航廈內外等處，觀察是否有可疑人事物。

年初處理的一起疑似人口販運案，讓他印象深刻，一名女性旅客，對行程與目的地一問三不知，言談間透露出矛盾與恐懼，曾志達與同仁花了七、八個小時耐心陪談，從生活細節慢慢引導，最後終於讓對方願意取消行程、平安返家。「對方不敢說出任何細節，我們也只能用時間與耐性陪伴她。雖然花了很長的時間，但能阻止一場可能發生的悲劇，一切都值得！」

除了阻詐救人，他也曾在桃機大廳巡邏時，一眼認出慣竊的包款與特徵，成功攔下偵辦，「這不是什麼戲劇化的情節，他與同仁們靠的全是平日累積的觀察與記憶，也很欣慰能替旅客挽回損失，維護機場治安。」

▲▼ 桃園機場,桃機,航廈,航警,服務楷模,阻詐。（圖／資料照）

▲遇到特定時段，航警的工作也包括儘速引導，讓接送動線在最短時間內恢復秩序。

與旅客溝通的藝術 堅守原則，適時傳遞溫度
身為第一線執法人員，曾志達提醒旅客，「先釐清狀況、冷靜下來，再尋求正確單位協助。」他也強調，若在機場撿到物品，務必就地交給工作人員，切勿自行帶走。「一旦離開航廈才告知，就可能構成『侵占遺失物』等法律問題！」

從反詐宣導、遺失物處理到協助旅客，曾志達的經歷，串連出桃園機場航警的日常縮影，「能在這個當下，給旅客一些正向回饋，讓對方感受到善意，也能讓互動成為良性循環，喜歡上臺灣這個國家！」

對於想加入航警行列的新血，他也給出真誠建議，「需要有熱情、同理心。只要願意與人互動，不怕挑戰，這份工作就會回報你滿滿的成就感！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰
24歲警遭撞！肇事駕駛2罪送辦　新視角畫面曝光
只是座位比較大？商務艙有什麼優勢　網1原因甘願多花：真的爽
快訊／淡水37歲男自撞「衝跨安全島」！　命危搶救
日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！　要她別插手台灣
港湖重演高嘉瑜、吳欣岱大戰！　綠擬提4席拚選票最大化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月餅香腸別硬闖！桃園機場服務楷模「動植物防疫檢疫員」溫馨提醒：主動申報最保險

桃機上演「航站情緣」！超暖「服務楷模」專業引路　幫闊別三年的夫妻隔窗重逢

一句「需要幫忙嗎」？桃機服務楷模「以溫柔化解不安與焦慮」幫旅客轉換心情開啟旅程 

從細心查驗到暖心協助！桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

桃園機場任職32年！超資深服務楷模「入境大廳英語擔當」用笑容圈粉全球旅客

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

賴瑞隆兒涉霸凌　綠粉喊「國小打架稀鬆平常」：追殺8歲很垃圾

阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

恐有突發事件！12星座「一週運勢」曝　天蠍荷包大失血

打造「行人優先」城市　讓步行成為城市的日常風景

只是座位比較大？「商務艙有什麼優勢」網1原因甘願多花：真的爽

3國籍航空明起調漲燃油附加費　長程單趟增204元

某國中爆霸凌！受害者「下肢無力」　網紅醫報警：讓壞人受處罰

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

4男搞機房聯手柬埔寨詐團「跨海騙美國人」　坑信教男1872萬

藍委提「助理費除罪化」　王婉諭轟：護航貪污、大開倒車

網紅醫女兒遭霸凌「下肢無力」　北市教育局：已啟動調查

變態日本公務員捷運偷拍正妹裙底　才交保又犯案！法官不給緩刑

被紅襪DFA不到一天！　大都會火速撿走克里斯威爾補強投手陣容

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

湖人詹皇再度缺陣　連21季入選年度最佳陣容紀錄岌岌可危

出國必剪指甲！　網曝「1原因」大家秒懂：還要帶胃藥

【瞬間奪命】遊覽車轉彎撞機車！ 69歲騎士頭部重創亡

生活熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

Joeman新女友29歲韓國隆鼻　與前任鬧翻

11 公噸毒菜流市面前被攔截！北市急令全面銷毀

洗碗精超神！家事達人曝2大隱藏功能

今晨11.8度！　下週「首波冷氣團」探底10℃

她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

她曝「出國前必剪指甲」　一票人曝原因：很重要

更多熱門

相關新聞

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

年末出國必看！行動電源、液體「安檢新制總整理」

最近打開社群媒體或旅遊社團，是不是常看到網友崩潰發文？隨著年末旅遊潮大爆發，網路上掀起一波關於「行動電源」的激烈討論。這波討論熱度起源於Threads上的一篇熱門貼文，有網友分享友人飛往韓國旅遊的慘痛經驗，因為「機身只有mAh而沒有Wh標示」，在韓國機場安檢時直接被要求丟棄 。

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳明擴大服務6航班　主航廈工程進度衝上83%

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

桃機T3北登機廊廳試營運　首批968旅客獲贈「特製版乖乖」

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

侯友宜批淡江大橋路跑未溝通　陳世凱：看紀錄就不會誤解

關鍵字：

桃園機場桃機航廈航警服務楷模阻詐

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

網紅醫師的女兒驚傳遭霸凌！他心痛發文

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

高國豪深夜發聲明向兄嫂鄭重道歉

男警執勤遭廂型車猛撞　臟器外露命危

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到泥土路

更多

最夯影音

更多
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面