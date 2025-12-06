阻詐救人、追查慣竊　桃機航警以「專業＋敏銳度」守護旅客安全與機場秩序

▲身穿防彈背心、配掛勤務裝備的航警曾志達，致力維護桃園機場的秩序與旅客安全。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

穿梭在桃園機場明亮的報到大廳，肩穿防彈背心與勤務裝備的航警，看起來格外顯眼。他們步伐穩健、眼神專注，這份沉著讓旅客感到安心。來自航空警察局保安大隊的警員曾志達，多次阻止人口販運、防堵海外詐騙、毒品通緝、失物侵佔與治安維護等重大事件，以沉穩、細膩以及高度同理心贏得旅客信任，也成為桃機服務楷模之一。

投入航警為第一志願，磨練專業與應變能力

加入航警已六年的曾志達透露，當初分發時，航警局就是他的第一志願，「我認為機場是能開闊視野的地方，能從不同文化中學會應對與理解。」不同於派出所職務，機場每天面對各國旅客問題、情緒與語言挑戰，也讓他在應對中，學會化解衝突與緊張，讓執法與服務並重，從初入職場的青澀，到如今能獨立處理各類突發事件。

六年勤務磨練 從青澀菜鳥航警到桃機服務楷模

曾志達經手過的案件，小至尋找遺失物、旅客爭議調解，大至防堵海外詐騙、破獲侵佔案、查獲通緝犯等，每一次的成功介入、圓滿處理，都是航警使命感的具體展現。

▲執行勤務的航警，不時需穿梭在機場大廳、管制區以及航廈內外等處，觀察是否有可疑人事物。

年初處理的一起疑似人口販運案，讓他印象深刻，一名女性旅客，對行程與目的地一問三不知，言談間透露出矛盾與恐懼，曾志達與同仁花了七、八個小時耐心陪談，從生活細節慢慢引導，最後終於讓對方願意取消行程、平安返家。「對方不敢說出任何細節，我們也只能用時間與耐性陪伴她。雖然花了很長的時間，但能阻止一場可能發生的悲劇，一切都值得！」

除了阻詐救人，他也曾在桃機大廳巡邏時，一眼認出慣竊的包款與特徵，成功攔下偵辦，「這不是什麼戲劇化的情節，他與同仁們靠的全是平日累積的觀察與記憶，也很欣慰能替旅客挽回損失，維護機場治安。」

▲遇到特定時段，航警的工作也包括儘速引導，讓接送動線在最短時間內恢復秩序。

與旅客溝通的藝術 堅守原則，適時傳遞溫度

身為第一線執法人員，曾志達提醒旅客，「先釐清狀況、冷靜下來，再尋求正確單位協助。」他也強調，若在機場撿到物品，務必就地交給工作人員，切勿自行帶走。「一旦離開航廈才告知，就可能構成『侵占遺失物』等法律問題！」

從反詐宣導、遺失物處理到協助旅客，曾志達的經歷，串連出桃園機場航警的日常縮影，「能在這個當下，給旅客一些正向回饋，讓對方感受到善意，也能讓互動成為良性循環，喜歡上臺灣這個國家！」

對於想加入航警行列的新血，他也給出真誠建議，「需要有熱情、同理心。只要願意與人互動，不怕挑戰，這份工作就會回報你滿滿的成就感！」