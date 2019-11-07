　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大貓熊將在江西撫州野外放養　四川之後大陸全國第二處

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大貓熊將擇機在江西撫州野外放養。（圖／翻攝自微博／撫州發佈）

▲大貓熊將擇機在江西撫州野外放養。（圖／翻攝自微博／撫州發佈）

記者馬叔安／綜合報導

江西省政府6日宣佈，大陸國寶大貓熊（大陸稱熊貓）將在江西省野外擇機放養，具體地點為撫州市，目前國家相關部門已通過初審，這將是大陸除了四川省外，第二個大貓熊野外放養地。大陸現有的四川大熊貓棲息地位於中國四川省境內，成都平原與川西高原之間，總面積9245平方公里。

根據「撫州發佈」微博，這項消息由江西省人民政府陳小平副省長，和中國野生動物保護協會會長陳鳳學於當天的記者會上透露。

▲熊貓愛好者林博達。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大陸貓熊的野生棲息地面積為258萬公頃。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據大陸國家林業局漁2015年發表的「全國第四次大熊貓調查結果」，截至2013年年底，大陸全國野生大貓熊種群數量達1864只，圈養種群數量達到375隻，野生棲息地面積為258萬公頃，潛在棲息地91萬公頃。

根據調查結果，大陸的大貓熊分佈在四川、陝西、甘肅三省的17個市（州）、49個縣（市、區）、196個鄉鎮。有大貓熊分佈和棲息地分佈的保護區數量增加到67處。

此外，有大貓熊和棲息地分佈的保護區數量已達67處，總面積達到336萬公頃。已有66.8%的野生大貓雄和53.8%的大貓熊棲息地納入了自然保護區網路，種群和棲息地保護率不斷提高。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
iPhone雙11大降價！這幾款STUDIO A買現省111
24歲男衝打「HPV疫苗」　醫一問尷尬綠：是她中鏢
光華商圈轎車「誤踩油門」衝進騎樓！3人受傷　1女昏倒
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

又一波優惠！港警二代2020年可赴廣東等9城市　讀幼稚園至中學

華聞快遞／優化投資環境！上海外商投資促進服務平台正式啟動

「未成年22~8時禁玩線上遊戲」陸推新措施防網路沉迷　網大讚：豬隊友掰！

大貓熊將在江西撫州野外放養　四川之後大陸全國第二處

河南喜酒一端上豬腳...「筷子全湧上」秒殺　大叔：半年沒吃豬肉啦！

香港反送中「影響2020總統大選」　葛來儀：北京未來對台可能更強硬！

親中議員遭捅胸口濺血！中聯辦：香港暴力正從「打砸搶燒」走向殺人害命

聲援被捕同學！港中大畢業生戴V怪客面具...高喊口號：5大訴求缺一不可

中美防長通話談到「台灣問題」　魏鳳和：合作是唯一選擇

尖下巴→雙下巴！清純妹吃播1年光速「暴肥30kg」...對比照嚇壞網友

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

又一波優惠！港警二代2020年可赴廣東等9城市　讀幼稚園至中學

華聞快遞／優化投資環境！上海外商投資促進服務平台正式啟動

「未成年22~8時禁玩線上遊戲」陸推新措施防網路沉迷　網大讚：豬隊友掰！

大貓熊將在江西撫州野外放養　四川之後大陸全國第二處

河南喜酒一端上豬腳...「筷子全湧上」秒殺　大叔：半年沒吃豬肉啦！

香港反送中「影響2020總統大選」　葛來儀：北京未來對台可能更強硬！

親中議員遭捅胸口濺血！中聯辦：香港暴力正從「打砸搶燒」走向殺人害命

聲援被捕同學！港中大畢業生戴V怪客面具...高喊口號：5大訴求缺一不可

中美防長通話談到「台灣問題」　魏鳳和：合作是唯一選擇

尖下巴→雙下巴！清純妹吃播1年光速「暴肥30kg」...對比照嚇壞網友

《玩很大》錄4天「名字還是記不得」！　吳宗憲吐真心話：存在感低…她尷尬臉全被拍

周明璟卸貨倒數「G級上圍重1公斤」　孕肚照藏亮點：「10年家人」超有愛守護

罰寫「割草公務員」3000字心得　高市教育局改口「沒有強制性」

風．LUXURY／磁力影響機械錶　歐米茄大師天文台認證為精準把關

TOYOTA「GR Yaris」性能小鴨預告有玄機！11/17澳洲拉力賽亮相

誰說詹姆斯不行了　閃電俠力挺：你過氣其他球員怎辦？

升級iOS 13後的iPhone有多安全？蘋果新版隱私權網頁告訴你

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

救援大霸尖山高山症女子　苗栗消防300公里「往返8小時」累翻

哄嬰睡覺！媽「一包紅豆換自由」　高CP值蒙混法...眾人笑噴：要大賣了

大陸熱門新聞

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

兒子點燃瓦斯桶：爸媽去死！爸急拿鋤頭砸斃他

機師「正妹女友」坐駕駛艙！「換頭人舊照」流出

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

先用妻子試迷藥　賤男半年下藥性侵3女

婆媳大吵怒摔水杯　孫子遭砸「顱骨碎了」

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

清純妹吃播1年「暴肥30kg」變大嬸

林鄭月娥宣布「惠港澳16條」

自然美六系列吸睛　採購商拔草

自貢彩燈賣進迪士尼

更多熱門

相關新聞

工讀生？年薪312萬扮熊貓「啃竹子」

工讀生？年薪312萬扮熊貓「啃竹子」

在招聘網站上可找到各種工作，也有可能是扮演動物。大陸廣州動物園日前發出一份招聘廣告，想聘請專業演員假扮熊貓「躺著吃點竹子和水果」」，且年薪高達人民幣36萬至72萬元（約新台幣156萬至312萬元）。這消息被人發現後，引起網友熱議，不過廣州動物園也立即否定這個謠言，並指出園內已經有2隻真熊貓，近期也無需真人扮熊貓的表演。

網傳年薪312萬請人扮貓熊　廣州動物園出面闢謠

網傳年薪312萬請人扮貓熊　廣州動物園出面闢謠

外送員右轉鬼切被譙　竟騎回來開罵

外送員右轉鬼切被譙　竟騎回來開罵

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

關鍵字：

貓熊雲江西撫州熊貓

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

韓國瑜「傾聽之旅」走全台　他曝警訊：高雄改變了

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面