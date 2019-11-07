大貓熊將在江西撫州野外放養　四川之後大陸全國第二處

▲大貓熊將擇機在江西撫州野外放養。（圖／翻攝自微博／撫州發佈）

記者馬叔安／綜合報導

江西省政府6日宣佈，大陸國寶大貓熊（大陸稱熊貓）將在江西省野外擇機放養，具體地點為撫州市，目前國家相關部門已通過初審，這將是大陸除了四川省外，第二個大貓熊野外放養地。大陸現有的四川大熊貓棲息地位於中國四川省境內，成都平原與川西高原之間，總面積9245平方公里。

根據「撫州發佈」微博，這項消息由江西省人民政府陳小平副省長，和中國野生動物保護協會會長陳鳳學於當天的記者會上透露。

▲大陸貓熊的野生棲息地面積為258萬公頃。（圖／林博達提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據大陸國家林業局漁2015年發表的「全國第四次大熊貓調查結果」，截至2013年年底，大陸全國野生大貓熊種群數量達1864只，圈養種群數量達到375隻，野生棲息地面積為258萬公頃，潛在棲息地91萬公頃。

根據調查結果，大陸的大貓熊分佈在四川、陝西、甘肅三省的17個市（州）、49個縣（市、區）、196個鄉鎮。有大貓熊分佈和棲息地分佈的保護區數量增加到67處。

此外，有大貓熊和棲息地分佈的保護區數量已達67處，總面積達到336萬公頃。已有66.8%的野生大貓雄和53.8%的大貓熊棲息地納入了自然保護區網路，種群和棲息地保護率不斷提高。

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