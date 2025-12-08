　
大陸 大陸焦點 特派現場

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

▲香港立法會選舉。（圖／路透社）

▲香港立法會選舉。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

香港立法會換屆選舉7日晚間落幕，選民在歷來最嚴重的宏福苑大火陰影下，以及北京「愛國者治港」框架下完成投票。選舉事務處今（8日）凌晨公布，投票率僅31.9％，為香港立法會選舉史上第2低，僅略高於2021年的30.2％。

根據選舉事務處資料，香港約410萬名登記選民中，約130萬人投票，選出共90席立法會議員。美聯社指出，改革後的選舉排除傳統反對派，雖然此次投票率略較上屆為高，但仍顯示新制未能獲得廣泛民意支持。

自2020年港區國安法實施後，政府加強壓制異見，民主派人士被剝奪參選資格或退出政壇，部分選民因此遠離政治。新制要求候選人須經審查，確認屬「忠於中國政府的愛國者」，港府辯稱這是為了在2019年反政府示威後恢復秩序與治理效能。

就在投票前，宏福苑發生奪走至少159條性命的重大火災，引發外界對政府監管與維修工程招標程序的質疑，也重創官方原本的催票行動。警方並以涉嫌在網路散布鼓勵不投票或投廢票內容為由，多次進行拘捕。

另據報導，北京駐港國安公署6日約談多家駐港外媒記者與主管，包括美聯社代表。國安公署宣稱，部分媒體在火災後的報導「罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災及選舉工作」，強調任何媒體「不得藉新聞自由干涉中國內政或香港事務」。

12/05 全台詐欺最新數據

