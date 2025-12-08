　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港建制派第一大黨民建聯立法會保住10席　痛失25萬票跌幅達36.6％

▲香港立法會選舉民建聯及各政黨票數比例變化。（AI協作製表／記者魏有德製，經編輯審核）

▲香港立法會選舉民建聯及各政黨票數比例變化。（AI協作製表／記者魏有德製，經編輯審核）

文／香港01

香港2025立法會換屆選舉結果出爐，外界關注大埔宏福苑火災對選情造成影響。其中，大埔區所屬的新界東北選區，現屆議員民建聯陳克勤及新民黨李梓敬均成功連任，不過，陳克勤今屆得票僅41612票，較上屆少21243票，跌幅達33.8%。失票最多的是包括將軍澳的新界東南選區，得票比上屆減少5.6萬票，大跌68.2%。

建制最大黨民建聯今次在10個地方選區中各取一席，仍維持10個直選議席，但今屆總得票僅43萬1457票，較上屆的68萬833票大跌近25萬票，跌幅達36.6%，是直選跌票最多的政黨。

▲香港民建聯主席李慧琼。（圖／CFP）

▲香港民建聯主席李慧琼。（圖／CFP）

除東區區議員植潔鈴出選的香港島東外，民建聯在其餘9區得票均有所下跌，在新界東南、新界西北跌票更分別大跌逾5萬票，分別由葉傲冬及周浩鼎出選。而民建聯主席李慧琼出選的九龍中選區，得票亦較上屆跌逾4萬票。不過，今屆各區均有5至6名候選人，普遍比上屆增加，相信影響民建聯候選人各區得票。

▲香港立法會選舉開票。（圖／香港01）

▲香港立法會選舉開票。（圖／香港01，下同）

除民建聯外，新民黨、實政圓桌、西九新動力均直選得票均見下跌，工聯會、專業動力得票則較上屆增加，其中，專業動力方國珊於新界東南選區取得58828票，成為直選票后。工聯會今屆出戰多達9個地區直選，比上屆增加令他們整體得票上升，但最終只有3人當選。

今屆地方選區投票率為31.9%，高於上屆的30.2%；當中大埔區所屬的新界東北選區今屆投票率為30.15%，較上屆28.89%為高。

▲香港立法會選舉開票。（圖／香港01）

功能界別方面，今屆投票率40.09%，較2021年立法會換屆時的32.22%明顯上升近8個百分點。社會福利界投票率增加26.6個百分點最為明顯，其次是建築、測量、都市規劃及園境界，勞工界，投票率分別都較上屆增加逾15個百分點。紡織及製衣界、批發及零售界投票率則分別較上屆跌約5個百分點。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港擊劍「微笑女神」江旻憓轉戰政壇　當選旅遊界別議員

港建制派第一大黨民建聯立法會保住10席　痛失25萬票跌幅達36.6％

已當場駁回日指控「雷達照射」　陸外交部：不接受日方所謂交涉

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：死亡率90倍

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉　強烈抗議日軍機滋擾解放軍訓練

痛批日方「賊喊捉賊」惡意跟監滋擾　陸國防部：堅決反對誤導輿論

陸官媒播出「首顆氫彈」回顧片　有意威懾與紀念成功空投60周年

中國11月外匯存底3.46兆美元　連續13個月增持黃金

不打碼！陸二手平台商家盜賣婚紗照　1200張賣1.96元掀隱私風暴

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

港擊劍「微笑女神」江旻憓轉戰政壇　當選旅遊界別議員

港建制派第一大黨民建聯立法會保住10席　痛失25萬票跌幅達36.6％

已當場駁回日指控「雷達照射」　陸外交部：不接受日方所謂交涉

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：死亡率90倍

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉　強烈抗議日軍機滋擾解放軍訓練

痛批日方「賊喊捉賊」惡意跟監滋擾　陸國防部：堅決反對誤導輿論

陸官媒播出「首顆氫彈」回顧片　有意威懾與紀念成功空投60周年

中國11月外匯存底3.46兆美元　連續13個月增持黃金

不打碼！陸二手平台商家盜賣婚紗照　1200張賣1.96元掀隱私風暴

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

被問是否繼續參選　賴瑞隆未鬆口：政治是一時、父母是一輩子

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

詭異落地姿勢！魔術得分王抱左膝哀號　美媒憂傷到前十字韌帶

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

劉宇寧謙虛「出身低些」拿下尖叫男主角

中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉

痛批日方惡意跟監滋擾遼寧艦　陸國防部：賊喊捉賊

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

車廂打翻奶茶！陸女用圍巾擦乾

女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲蟲

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了

不打碼！陸二手平台商家盜賣婚紗照

陸官媒播出「首顆氫彈空投60周年回顧」

更多熱門

相關新聞

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

歷屆第2低！香港立法會選舉　整體投票率僅31.9%

香港立法會換屆選舉7日晚間落幕，選民在歷來最嚴重的宏福苑大火陰影下，以及北京「愛國者治港」框架下完成投票。選舉事務處今（8日）凌晨公布，投票率僅31.9％，為香港立法會選舉史上第2低，僅略高於2021年的30.2％。

香港立法會選舉展開　特首：守護災民一票

香港立法會選舉展開　特首：守護災民一票

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂

關鍵字：

香港建制派立法會選舉民建聯得票率大埔火災投票率

讀者迴響

熱門新聞

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／今轉雨「下最大」地區曝　吹8級強風

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面