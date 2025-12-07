「劉宇寧你也有今天」衝熱搜第一　謙虛「出身低些」奪尖叫男主角

記者任以芳／綜合報導

一年一度「2025年愛奇藝尖叫之夜」昨6日晚在澳門登場。其中，大陸人氣歌手兼演員劉宇寧得獎前被問，「想上什麼樣熱搜？」他玩梗「劉宇寧你也有今天」，真的衝上微博熱搜第一。另外，劉宇寧領獎前，謙虛自曝比起台下演員，自己「出身低一些」，之後憑藉《書卷一夢》中「南珩／離十六」一角斬獲尖叫之夜男主角獎，台上台下兩度哽咽的瞬間，深深打動粉絲。主持人朱丹特地說，「從此英雄不問出處」，對於劉宇寧多年努力的最佳肯定。

▲ 劉宇寧拿下2025年尖叫之夜男主角 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博）

2025愛奇藝尖叫之夜今6日在澳門登場，大陸超過百位影視、綜藝與音樂領域的藝人齊聚。其中，大陸人氣歌手兼演員劉宇寧與《書卷一夢》搭擋李一桐再度合體走紅毯，墨鏡西裝造型，讓全場粉絲尖叫「南珩」附體回來了。

劉宇寧因《一念關山》在2024年愛奇藝尖叫之夜獲得「年度表現力演員」 獎項。2025年劉宇寧憑藉《書卷一夢》南珩角色，熱度衝破7億，成為愛奇藝「唯一」歷史最高熱度值，累積播放量更是超越9億，甚至還有越南、泰國、韓國、日本等海外版本，也是今年尖叫之夜備受注目的明星之一。

昨晚劉宇寧一共上台三次，第一次上台領獎是《書卷一夢》與其他兩部劇榮獲愛奇藝尖叫之夜戲劇單元「國民殿堂」獎，他壓軸發言，「首先感謝愛奇藝尖叫之夜、檸萌影視，還有非常優秀郭虎導演，感謝編劇任庄柳女士、製片人方晏之女士，感謝他們讓我參與《書卷一夢》，以及劇組所有演員同事辛苦付出，包括每一位工總，才偶今日《書卷一夢》。」

劉宇寧的特地回看場館裡一片黃色海燈都是「寧」字。他熱切回應粉絲說，「當然要最後特別感謝所有的觀眾朋友們，謝謝。」

▲ 劉宇寧謙虛稱「出身可能低一些」，主持人朱丹秒回「以後不許這麼說。」（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博）

之後，劉宇寧上台重溫《書卷一夢》主題曲之一《長風遙》，被主持人朱丹留步，參與典禮問答環節。他被問及，「最想上哪個熱搜？」劉宇寧打趣的說，「這是想上就能上嗎？這（問題）只是暢想對嗎？」

之後他時不假思索回答，「劉宇寧，你也有今天！」全場先是一愣，隨即響起笑聲與掌聲。接著補充說，「因為跟在座的很多人比，我出身可能低一些，今天能站在大舞台也很難得，也很珍惜。」

超級謙虛的自白，讓劉宇寧台下粉絲聽的有點心酸，主持人朱丹當場接梗，「劉宇寧從此以後不許這麼說！」

到了重要獎項「尖叫之夜男主角」，當頒獎主持念出他的名字，鏡頭捕捉到台下的劉宇寧試圖用深呼吸壓住湧上的情緒，走上舞台時，朱丹說，「從此英雄不問出處！」這一瞬間被認為是晚會高光詞句，往事已沉，也是定調劉宇寧多年努力。

▲ 劉宇寧領獎時台上台下明顯壓抑激動情緒。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室）

劉宇寧發言第一句話高喊，「大家好，我是演員劉宇寧。」之後感謝劇組與平台，提及愛奇藝給予「寧遠周、南珩、離十六」這些優秀的角色。

期間劉宇寧一度哽咽，又回看觀眾席亮起大片黃色應援燈牌，之後快速收拾情緒，這一夜他沒有愛哭掉眼淚，而是承諾「相信作為一個演員，作品是『立身之本』，我也會好好努力繼續做出更好的作品。」語畢再次感謝每一位觀眾朋友的、支持。

熟悉劉宇寧出生的人都知道，他並非演戲科班出身，畢業於丹東烹飪二技校，沒有娛樂圈背景，出道前曾做過服務員、駐唱歌手、餐廳兼職與婚禮表演等工作，被粉絲稱作「草根逆襲代表」。

一開始在網路直播唱歌走紅，累積千萬粉絲量才闖蕩娛樂圈，先挑戰歌唱節目，之後跨界演戲，卻一度遭遇嘲諷是「古偶醜男」。他曾在多次直播中安慰粉絲，「至少批評都是我的長相，說醜沒關係，但是沒有說我歌唱不好、演戲差，表示我業務能力還算可以」，展現超高情商，也化解許多不必要矛盾問題。

這次「劉宇寧把網暴標籤刻成了勳章」，他以原聲台詞、拒用替身完成古裝打戲的南珩／離十六角色，用作品反擊網路質疑，靠實力真正做到自己想要的樣子與夢想。

▼ 劉宇寧官方帳號稍早留言2026年會繼續努力 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博）