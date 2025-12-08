　
大陸 大陸焦點 特派現場

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生母親肝臟」　醫：死亡率90倍

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲醫生用超音波檢查卻遍尋不著孕囊，以為是檢查「擺了烏龍」。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

大陸陝西省西安市一名40歲王姓女子（化姓）近日因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕。然而透過進一步超音波檢查，醫生卻沒在子宮及輸卵管周邊找到孕囊。醫療團隊持續追查後驚訝發現，孕囊竟出現在女子的肝臟表面，屬極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型。

綜合陸媒報導，福建省人民醫院專家指出，肝臟妊娠是由於胚胎附著於肝臟表層，胎兒在生長過程中會侵蝕肝內血管，一旦破裂，可能造成瞬間致命的大出血。其孕婦病死率遠高於一般懷孕，甚至可達宮內妊娠的90倍，危險性極高。

據了解，目前肝臟妊娠的成因仍未被完全釐清，但臨床研究認為，盆腔炎、既往腹部或盆腔手術、子宮內膜異位症、多次流產史或曾有宮外孕經驗等，都可能增加胚胎在異常位置著床的風險。

專家提醒，若女性驗出血HCG呈陽性，超音波中卻未見宮內孕囊，同時伴隨持續腹痛、頭暈、冒冷汗等疑似休克前兆，應高度警惕異位妊娠，尤其是罕見的肝臟妊娠。及早診斷至關重要。

醫師建議，懷孕早期5至8週是篩查異位妊娠的重要時機，務必進行超音波檢查，以確認孕囊位置。尤其對於曾罹患盆腔炎、子宮內膜異位症或有反覆流產、宮外孕史的高風險女性，更需加強早期監測與就醫。醫療團隊呼籲，若孕婦在早孕期出現異常症狀，切勿延誤就醫，以免錯過最佳處置時機。

原始連結

