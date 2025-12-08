　
大陸 大陸焦點 特派現場

港擊劍「微笑女神」江旻憓轉戰政壇　當選旅遊界別議員

▲▼香港「劍后」江旻憓報名參選立法會議員。（圖／路透社）

▲香港「劍后」江旻憓報名參選立法會議員。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港擊劍名將、巴黎奧運女子重劍金牌得主，被粉絲稱為「微笑女神」的江旻憓宣佈退役後，決定投入公共事務領域，並在昨（7）日香港立法會選舉中，以旅遊界功能界別候選人身份勝出，成功進入政壇。江旻憓表示，將以推動香港旅遊業發展為優先方向，承諾成為業界與政府之間的溝通橋樑，她持加拿大籍護照與跨界參政的經歷，也成為外界關注焦點。

▲▼香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

▲香港「擊劍女神」江旻憓奪金。（圖／路透社）

《觀察者網》報導，香港特區第八屆立法會選舉委員會公佈分區直接選舉界別投票結果，20人當選新一屆分區直接選舉界別立法會議員。其中，巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓以131票勝出，擊敗獲得23票的馬軼超，成功當選香港特區立法會議員。

江旻憓當選後表示，對於能出任立法會議員感到榮幸，感謝旅遊業界支持，「旅遊業是香港四大支柱產業之一，未來將致力推動政策、凝聚業界力量，為香港旅遊發展發聲及貢獻。」

公開資訊顯示，1994年出生、現年31歲的江旻憓成長於香港與加拿大，先後畢業於美國史丹佛大學及中國人民大學。她自11歲起接受擊劍運動的重劍訓練，13歲便奪得全國少年錦標賽冠軍，之後屢獲國際賽事佳績，2019年更曾登上世界排名第一。她在2024年巴黎奧運奪金後，她隨即宣佈退役，並加入香港賽馬會任職對外事務助理經理。

▲▼香港擊劍選手30歲的江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

▲江旻憓。（圖／翻攝江旻憓臉書）

根據香港《基本法》及《立法會條例》，部分議席允許外籍人士參選，而旅遊界便屬於其中之一。《明報》曾指出，江旻憓原本更符合體育、演藝及文化出版界背景，但該界別不允許持外籍護照者參選，而她持加拿大國籍，無法角逐地區直選議席，因此轉戰旅遊界功能界別。

香港自2021年立法會改革後，議會席次增至90席，分為地區直選、功能界別與選委會界別三部分，所有候選人須經資格審查委員會審核，確保符合「擁護基本法、效忠特區」，也就是「愛國者治港」的要求。

更多新聞
快訊／發布殺人通緝　27歲楊云豪長相曝光
快訊／小煜無預警宣布離婚！
快訊／記憶體開趴！大廠亮燈漲停　1檔處置首日攀高
泰國朝柬邊境發動空襲！　部署F-16空中支援
慈妹男友曝光！　大方公開出遊照
快訊／台中20歲女　13樓墜中庭死亡
快訊／板橋定食8氣爆　業者：主動慰問傷者、全力配合調查

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

