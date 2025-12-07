　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲

▲▼ 女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

▲ 女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸海關口岸再破人體夾藏活體生物案件。昆明海關西雙版納隸屬海關近日在景洪市勐龍旅檢入境通道查獲三名旅客試圖私帶竹蟲入境，方式離奇。一名女子走路姿勢怪異，褲子鼓起，事後發現她與同夥用「褲藏、腹綁、腰貼、袋藏」等手段隱匿攜帶。

《央視》昨6日報導。西雙版納海關在勐龍旅檢入境通道日前例行監管時，發現一名女子行走姿勢怪異，下腹部鼓起異常。海關人員隨即攔查，安排女性關員進一步檢查，結果在其褲內查獲以小袋綁藏的活體竹蟲，重量超過一公斤。

該口岸監管科科長柳德兵回憶指出，當時女子表現躲閃，檢查過程中暴露了夾藏痕跡。「她下腹部有明顯不自然鼓包，我們懷疑其攜帶禁物，果然查到活體昆蟲。」

就在首名旅客被查獲時，關員亦留意到同行旅客神情不自然。第二名旅客腰腹部隆起，外形比例失衡，海關打開綁在其腰部的絲襪包裹，赫然是兩公斤活竹蟲。第三名旅客同樣藏有竹蟲，海關在其褲兜與背包取出四袋塑膠袋封裝的活體昆蟲。

涉案者均坦承，活竹蟲原擬偷運入境並售賣牟利。這種竹蟲在西雙版納當地市場很受歡迎，被視為獨具地方特色的一道美味。而竹蟲的境內外價差近一倍，一些人受利益驅動，試圖通過人身夾藏、行李物品藏匿等方式逃避海關監管、走私入境。

▲▼ 女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

▲ 走私濒危物種不僅造成生態破壞，溢價甚至高達十倍。（圖／翻攝 央視）

此外，港珠澳海關近日查獲大批濒危物種入境案，拱北海關隸屬港珠澳大橋海關在進境旅檢車輛後車廂查出374隻紅面蛋龜，藏匿方式隱蔽、數量驚人。關員進一步查驗後，從備胎格內取出11個透明網袋，袋中竟全為活體龜。

經專家鑑定，這些為動胸龜科紅面蛋龜，原產於中美洲與南美洲水系，屬《濒危野生動植物種國際貿易公約》附錄物種，國際貿易受到嚴格限制。

海關指出，走私濒危物種不僅造成生態破壞，還可能助長黑市炒作。雖然國內已有人工繁育能力，但野生個體因「血統純正」遭炒至高價，溢價甚至高達十倍，致使走私現象屢禁不止。

大陸官方也呼籲，亞洲象、非洲象、馬來穿山甲、黑犀、白犀均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄，同時也是國家一級保護野生動物，走私瀕危動物製品是全球性的嚴重犯罪行為。

根據大陸刑法規定，走私珍貴動物及其製品的，最高可判處十年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產，並且積極參與《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES），並與多國開展聯合行動。海關通過X光掃描、嗅探犬和大數據分析等技術手段對這類犯罪保持高壓打擊態勢。

▼大陸官方也呼籲，亞洲象、非洲象、馬來穿山甲、黑犀、白犀均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／危險！東區大樓磁磚大片掉落
12萬台攝影機遭破解外流！　韓女裸澡、分娩「全看光」
張員瑛「愛到連喝2杯」！　手搖品牌+黃金比例曝光
快訊／快關門窗！三峽化學工廠火警　出動百人灌救
「謝謝小英總統」名嘴日本舉行婚禮！　西本願寺高僧證婚
檢舉五月天黃牛票「收到獎金5千元」！　成案2條件曝
陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

車廂打翻奶茶！陸女「圍巾當抹布」自行擦乾

女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲

東莞「大灣區大學」成立　首屆設5科系錄取80名學生

解放軍控日本自衛隊飛機滋擾　嚴重影響訓練

「劉宇寧你也有今天」衝熱搜第一　謙虛「出身低些」奪尖叫男主角

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

車廂打翻奶茶！陸女「圍巾當抹布」自行擦乾

女子走路怪異「下體鼓包」　海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲

東莞「大灣區大學」成立　首屆設5科系錄取80名學生

解放軍控日本自衛隊飛機滋擾　嚴重影響訓練

「劉宇寧你也有今天」衝熱搜第一　謙虛「出身低些」奪尖叫男主角

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

丹娜絲颱風重創菱角田！　台南水雉冬季只剩2934隻比去年少95隻

屏東南榮60校慶好「塑」配！無塑8年不停歇　學生創意環保爆發

包括台灣！柬埔寨掃蕩網路詐騙160天抓4851人

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

快訊／危險！北市忠孝東路4段大樓磁磚大片掉落　還好沒砸中人

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

第一桶金1300萬買「整棟套房」or台積電股票？　曝優缺點掀網熱議

客運司機疑開車看手機影片　屏東分局「從嚴認定」：最重罰3.6萬

日本機場櫃檯前「行動電源起火」！旅客包包突冒煙　焦黑照曝

3部震懾人心的韓式犯罪電影　劇情翻轉、情節驚悚窺見人性最醜陋

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

劉宇寧謙虛「出身低些」拿下尖叫男主角

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

更多熱門

相關新聞

外籍貨輪大規模走私！查扣133公噸冷凍肉+107萬包私菸

外籍貨輪大規模走私！查扣133公噸冷凍肉+107萬包私菸

內政部警政署保安警察第三總隊會同海巡署第五海巡隊，10月24日清晨在高雄港西南方海域查獲一艘外籍雜貨輪，船上載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，並逮捕涉案7人，成功防堵病毒、毒品與私貨於境外。

澳洲極危長腳袋鼠　相隔30年現蹤

澳洲極危長腳袋鼠　相隔30年現蹤

影／美人魚回來了！南沙群島發現「儒艮」

影／美人魚回來了！南沙群島發現「儒艮」

香港水電工跨國運毒！比利時取貨來台轉機被逮

香港水電工跨國運毒！比利時取貨來台轉機被逮

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

西班牙漁民捕獲6.7公尺海地巨獸！　專家驚曝是「瀕危」姥鯊

關鍵字：

走私案件活體竹蟲紅面蛋龜海關查獲瀕危物種

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面