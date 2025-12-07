▲ 女子走路怪異「下體鼓包」 海關清查驚呆：褲子藏2斤活蟲 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸海關口岸再破人體夾藏活體生物案件。昆明海關西雙版納隸屬海關近日在景洪市勐龍旅檢入境通道查獲三名旅客試圖私帶竹蟲入境，方式離奇。一名女子走路姿勢怪異，褲子鼓起，事後發現她與同夥用「褲藏、腹綁、腰貼、袋藏」等手段隱匿攜帶。

《央視》昨6日報導。西雙版納海關在勐龍旅檢入境通道日前例行監管時，發現一名女子行走姿勢怪異，下腹部鼓起異常。海關人員隨即攔查，安排女性關員進一步檢查，結果在其褲內查獲以小袋綁藏的活體竹蟲，重量超過一公斤。

該口岸監管科科長柳德兵回憶指出，當時女子表現躲閃，檢查過程中暴露了夾藏痕跡。「她下腹部有明顯不自然鼓包，我們懷疑其攜帶禁物，果然查到活體昆蟲。」

就在首名旅客被查獲時，關員亦留意到同行旅客神情不自然。第二名旅客腰腹部隆起，外形比例失衡，海關打開綁在其腰部的絲襪包裹，赫然是兩公斤活竹蟲。第三名旅客同樣藏有竹蟲，海關在其褲兜與背包取出四袋塑膠袋封裝的活體昆蟲。

涉案者均坦承，活竹蟲原擬偷運入境並售賣牟利。這種竹蟲在西雙版納當地市場很受歡迎，被視為獨具地方特色的一道美味。而竹蟲的境內外價差近一倍，一些人受利益驅動，試圖通過人身夾藏、行李物品藏匿等方式逃避海關監管、走私入境。

▲ 走私濒危物種不僅造成生態破壞，溢價甚至高達十倍。（圖／翻攝 央視）

此外，港珠澳海關近日查獲大批濒危物種入境案，拱北海關隸屬港珠澳大橋海關在進境旅檢車輛後車廂查出374隻紅面蛋龜，藏匿方式隱蔽、數量驚人。關員進一步查驗後，從備胎格內取出11個透明網袋，袋中竟全為活體龜。

經專家鑑定，這些為動胸龜科紅面蛋龜，原產於中美洲與南美洲水系，屬《濒危野生動植物種國際貿易公約》附錄物種，國際貿易受到嚴格限制。

海關指出，走私濒危物種不僅造成生態破壞，還可能助長黑市炒作。雖然國內已有人工繁育能力，但野生個體因「血統純正」遭炒至高價，溢價甚至高達十倍，致使走私現象屢禁不止。

大陸官方也呼籲，亞洲象、非洲象、馬來穿山甲、黑犀、白犀均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄，同時也是國家一級保護野生動物，走私瀕危動物製品是全球性的嚴重犯罪行為。

根據大陸刑法規定，走私珍貴動物及其製品的，最高可判處十年以上有期徒刑或無期徒刑，並處罰金或沒收財產，並且積極參與《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES），並與多國開展聯合行動。海關通過X光掃描、嗅探犬和大數據分析等技術手段對這類犯罪保持高壓打擊態勢。

▼大陸官方也呼籲，亞洲象、非洲象、馬來穿山甲、黑犀、白犀均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄。（圖／翻攝 央視）