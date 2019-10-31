19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道　慘吞1.8萬罰單

▲外送妹無照騎乘重機誤上國道，被警方攔下開罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

近期外送員事故頻傳引起社會關注，一位年僅19歲的謝姓女子為收入成為「熊貓」外送員，30日下午2時許送單時，騎著黃牌重機竟跟著導航從林口交流道騎上國道一號，她一時慌張失措只能硬著頭皮騎下去，恰好被國道警方攔下，發現她早已被吊照，在開出罰單後由拖吊車將重機移置，警方則護送她安全下國道。

國道警方30日下午2時許接獲報案，指稱在38.4公里林口往泰山下坡路段有外送黃牌機車一路往北騎，立即調派巡邏車前往，並在國道1號北向35.5公里處泰山路段發現車輛，隨即攔下這名誤闖交流道的謝姓女騎士，當時她騎在路肩邊線上，車上明顯的桃紅色FoodPanda外送袋讓許多駕駛人傻眼。

19歲的謝姓女子表示，當時她接外送單要送拉麵、焗烤麵到台北，騎乘黃牌重型機車因導航設定錯誤，不小心從林口交流道騎上國道，不知道要如何下去，只好硬著頭皮往前騎，直到被國道警察攔下來。

國道警方發現謝姓女騎士駕照已被吊扣，加上騎上國道，依違反道路交通管理處罰條例，吊扣期間駕駛機車處新臺幣6千元以上、1萬2千元以下罰鍰、機車行駛高速公路處開罰3千以上、6千元以下罰緩，機車則由拖吊車移置下交流道。

國道警方呼籲呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請拖救隊載運下交流道，以維安全，近來外送事故頻傳，也呼籲外送員在設定導航時要特別注意避開國道。

▼謝女騎在路肩上被國道警方發現後攔查。（圖／記者陳豐德翻攝）



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