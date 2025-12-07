不打碼！陸二手平台商家盜賣婚紗照　1200張賣1.96元掀隱私風暴

▲ 大陸二手平台出現盜賣婚纱照行為 。（圖／翻攝 閒魚）

記者任以芳／綜合報導

大陸二手交易平台「閒魚」驚現低價兜售個人婚紗照，有商家在閒魚上以1.96元價格（單位：人民幣，同下）銷售共1200張、223組新娘定妝照，聲稱照片涵蓋、婚紗、禮服等不同風格，可作為「化妝參考與風格借鑑」，引發外界對肖像權侵害的關注。

據陸媒《紅星新聞》報導，小心自己婚紗照被出賣！有網友發現大陸二手交易平台出現「販售婚紗照」服務。其中，一位IP位於甘肅，名為「西方勤快的蔥花」的商家，將223組新娘定妝照打包成一個商品，總量高達1200張，標價僅為1.96元。

商品詳細說明這些照片涵蓋了新娘妝容樣片、化妝參考，包括秀禾、婚紗、禮服等各種款式風格，可用於「化妝參考、風格借鑒」。

商家在商品介紹中寫到，照片全都是來源網陸，類似售賣海量婚紗照的個體商家不止這一家，定價大都較低，有的1200張照片甚至只需要0.01元。另外，個人寫真、藝術照，明星生圖甚至還有孕婦照等在閒魚平台上也有人售賣。一般商家都設置了自動回復，只要購買者付款，即自動發貨。

值得注意的是，這些婚紗照未做打碼處理，也未模糊可識別個人信息。商家自稱照片來源「全部取自網路」，並標註「一人一文件夾、風格各異」，甚至還有自動發貨功能，一天最多能售出三四份。

對此，閒魚平台回應稱，一旦發現銷售圖片涉及侵害個人隱私，屬於違規內容，平台會予以下架處理。

▲ 盜賣婚紗照甚至不打馬賽克，嚴重侵權。（圖／翻攝 閒魚）

對於涉嫌侵權質疑，商家多在商品頁附帶嚴謹聲明：「價格僅為整理費，不代表作品價值；所有圖片取自公開渠道，如有侵權請聯繫刪除；僅作學習與交流使用。」

然而法律界普遍指出，此類聲明無法免除商家責任。中國法律諮詢中心民商事專委會副秘書長、浙大城院副教授林先平受訪直言，司法判斷看重行為本質而非文字描述，「這種免責聲明通常不會被認可。」

北京東衛（成都）律師事務所律師陳小虎也指出，肖像權與著作權屬於法定權利，未經本人同意的營利性使用，無論是否聲明「僅供學習」均構成侵權。法院通常會以「未經權利人同意」「侵害合法權益」為由，認定其免責聲明無效。

大陸法律專家提醒，這類行為涉及肖像權、隱私權、個人信息權及著作權等多重侵權，侵權者可能面臨民事賠償、行政處罰甚至刑事責任。林先平建議，權利人如發現自身照片被非法售賣。完整截圖或錄屏侵權頁面，存好購買紀錄及照片包；準備原始照片及身份關聯證明材料，以便日後維權。