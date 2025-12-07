　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍「人民海軍」昨6日微博發布最新主題MV《箭在弦上》，引起成為軍事圈與社交平台高度討論，多艘解放軍潛艇首尾銜接編隊出現，被視為大陸潛艇部隊少有的集體亮相，軍方甚至釋出高超音速反艦導彈「垂直下殺」擊中靶船的畫面，更是「十分罕見」，也被外界解讀解放軍展示海軍水下力量，以及「劍指」美日干涉台海。

▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。（圖／翻攝 人民海軍）

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

大陸解放軍「人民海軍」昨6日微博發布最新原創主題MV《箭在弦上》，釋出多種特殊訊號。首先，潛艇作戰向來強調隱蔽與單艇威懾，這次卻釋出整齊編隊、首尾相接的集群在水面航行，潛艇型號不一。熟悉潛艇作戰特性都知道，因考量「隱蔽性」，幾乎不可能以多艘、密集、水面的形式出現在公眾視野

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

再者，畫面直接曝光軍方高超音速反艦導彈擊中靶船的畫面，更是「十分罕見」。一枚高速飛行導彈垂打擊海面，精確命中海上目標，擊中靶船的導彈幾乎是以「垂直」的方式下殺，「從天而降」。此時，畫面配合歌詞「雷霆在胸靜默長驅直入」。

至於擊中靶船是哪一款導彈？大陸軍事迷有各種猜測，疑似YJ-17、YJ-19、YJ-20、YJ-21等高超音速導彈的打擊，全部都是解放軍的鷹擊家族高超音速導彈。

多數分析指向 是YJ-21型高超音速導彈（鷹擊-21），作為艦載反艦彈道導彈的代表性裝備，其射程與突防能力被視作突破「反介入/區域拒止」戰略的關鍵。截至MV上線後，解放軍方面未明確說明型號，僅通過畫面「暗示」技術成熟度。

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲解放軍艦艇群、戰機出動畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

影片釋出用意又為何？《箭在弦上》的MV名稱，直接闡明，「箭在弦上，是為懾戰止戰；引而不發，方能保家衛國。」

歌詞裡提到，「征戰大洋箭在弦上，狹路相逢，決戰海疆，陸海空潛，畢露鋒芒，物競天擇，勝者為王」、「我們愛艦、『愛島』、愛海洋」。讓人聯想近期中日兩國因為高市早苗的挑釁性言論，關係急轉直下，並且在海域主權爭議冒出的長期矛盾。

中間一段RAP的歌詞，「我用堅船利和利炮斬斷，你全球獨霸的觸角，用膽魄和智慧打破你戰略封鎖的鐐銬，我是海上的蛟龍，不是沈默的病貓...我從甲板起飛吸引全球注目。」該段歌詞外界分析劍指美國霸權主義干涉「台灣問題」，以及對美日反華勢力。

軍事迷也分析，從天而降的高超音速導彈，可以有修正空間，具有末端機動變軌能力，破解美日艦隊的防空能力，只要超過10馬赫的末端速度，已經完全超越了美國標準系列艦空導彈的攔截速度，就更別說末端機動。這也是解放軍「罕見」釋出反航母彈道導彈和高超音速導彈並畫面，也是對外公佈其實戰效果。

▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》釋出畫面。（圖／翻攝 人民海軍）

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。解放軍航母群、艦艇群、疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台樂團主唱認了性侵！　經紀人怒開鍘：道歉聲明非常爛
快訊／嚴重車禍！　祖孫重傷雙亡
快訊／8歲兒霸凌事件延燒　賴瑞隆14：30再開記者會
IU淡妝超仙現身！　360度轉圈給拍
台人PO文向小紅書官方求救！　遭陸網狂吐槽
《苦盡》哈洗大叔機場一路大笑擊掌超嗨　潤娥收禮物暖翻
趙震雄引退！韓歌手怒護航「你們就活得很清白嗎」惹議
吃知名麵館吐出「大蟑螂雙腳」！　衝擊畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

快訊／台東嚴重車禍！小客車自撞「車頭全毀」　祖孫重傷雙亡

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

更多熱門

相關新聞

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應

針對日本防衛大臣聲稱「大陸正在日本周邊擴張軍事活動」，以及外媒詢問大陸軍隊是否在東海、南海、台灣海峽及太平洋海域集結船隻，中國外交部今（5）日作出回應。外交部發言人林劍指出，有關情況可向主管部門了解，中方堅持防禦性國防政策，各界無須大驚小怪。

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

陸發佈《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書：始終是世界和平建設者

關鍵字：

解放軍潛艇群鷹擊21曝光

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面