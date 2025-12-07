解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍「人民海軍」昨6日微博發布最新主題MV《箭在弦上》，引起成為軍事圈與社交平台高度討論，多艘解放軍潛艇首尾銜接編隊出現，被視為大陸潛艇部隊少有的集體亮相，軍方甚至釋出高超音速反艦導彈「垂直下殺」擊中靶船的畫面，更是「十分罕見」，也被外界解讀解放軍展示海軍水下力量，以及「劍指」美日干涉台海。

▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》，多艘解放軍潛艇以整齊編隊罕出現。（圖／翻攝 人民海軍）

大陸解放軍「人民海軍」昨6日微博發布最新原創主題MV《箭在弦上》，釋出多種特殊訊號。首先，潛艇作戰向來強調隱蔽與單艇威懾，這次卻釋出整齊編隊、首尾相接的集群在水面航行，潛艇型號不一。熟悉潛艇作戰特性都知道，因考量「隱蔽性」，幾乎不可能以多艘、密集、水面的形式出現在公眾視野

▲疑似鷹擊21導彈轟炸畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

再者，畫面直接曝光軍方高超音速反艦導彈擊中靶船的畫面，更是「十分罕見」。一枚高速飛行導彈垂打擊海面，精確命中海上目標，擊中靶船的導彈幾乎是以「垂直」的方式下殺，「從天而降」。此時，畫面配合歌詞「雷霆在胸靜默長驅直入」。

至於擊中靶船是哪一款導彈？大陸軍事迷有各種猜測，疑似YJ-17、YJ-19、YJ-20、YJ-21等高超音速導彈的打擊，全部都是解放軍的鷹擊家族高超音速導彈。

多數分析指向 是YJ-21型高超音速導彈（鷹擊-21），作為艦載反艦彈道導彈的代表性裝備，其射程與突防能力被視作突破「反介入/區域拒止」戰略的關鍵。截至MV上線後，解放軍方面未明確說明型號，僅通過畫面「暗示」技術成熟度。

▲解放軍艦艇群、戰機出動畫面 。（圖／翻攝 人民海軍）

影片釋出用意又為何？《箭在弦上》的MV名稱，直接闡明，「箭在弦上，是為懾戰止戰；引而不發，方能保家衛國。」

歌詞裡提到，「征戰大洋箭在弦上，狹路相逢，決戰海疆，陸海空潛，畢露鋒芒，物競天擇，勝者為王」、「我們愛艦、『愛島』、愛海洋」。讓人聯想近期中日兩國因為高市早苗的挑釁性言論，關係急轉直下，並且在海域主權爭議冒出的長期矛盾。

中間一段RAP的歌詞，「我用堅船利和利炮斬斷，你全球獨霸的觸角，用膽魄和智慧打破你戰略封鎖的鐐銬，我是海上的蛟龍，不是沈默的病貓...我從甲板起飛吸引全球注目。」該段歌詞外界分析劍指美國霸權主義干涉「台灣問題」，以及對美日反華勢力。

軍事迷也分析，從天而降的高超音速導彈，可以有修正空間，具有末端機動變軌能力，破解美日艦隊的防空能力，只要超過10馬赫的末端速度，已經完全超越了美國標準系列艦空導彈的攔截速度，就更別說末端機動。這也是解放軍「罕見」釋出反航母彈道導彈和高超音速導彈並畫面，也是對外公佈其實戰效果。

▼ 人民海軍官方發佈MV《箭在弦上》釋出畫面。（圖／翻攝 人民海軍）