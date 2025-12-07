中駐日大使向日方提出提出嚴正交涉　強烈抗議日軍機滋擾解放軍訓練

▲中國駐日大使吳江浩痛批日本不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省發佈消息稱，中國遼寧艦航母編隊艦載機在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施雷達照射，日方向中方提出強烈抗議。中國國防部稍早也痛批日方「做賊喊賊」，強烈反對製造輿論。中國駐日本大使館今（7)日也痛批，是日方不顧中方迄今反覆警示提醒，嚴重干擾解放軍，「嚴肅要求日方停止污蔑抹黑要求，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。」

中國駐日本大使館微信公眾號發文稱，吳江浩大使就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航母編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩表示，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

他強調，「日方還倒打一耙，對外發佈與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。中方嚴肅要求日方停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。」

大陸國防部新聞發言人張曉剛今7日稍早最新回應，「中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。」

張曉剛說，日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。我們對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。

張曉剛反問，「近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？」

他指出，世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。「我們敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。」