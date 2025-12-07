痛批日方「做賊喊賊」惡意跟監滋擾　陸國防部：堅決反對誤導輿論

▲ 大陸國防部新聞發言人張曉剛大校。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省發佈消息稱，大陸遼寧艦航母編隊艦載機在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施雷達照射，日方向中方提出強烈抗議。大陸國防部新聞發言人張曉剛今（7）日稍早最新回應，痛批是日方對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，「純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。」

張曉剛指出，「中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。」

張曉剛說，日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。我們對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。

張曉剛反問，「近來，日方在軍事安全領域變本加厲地冒進滋事，究竟意欲何為？」

他指出，世人皆知。日方若重走軍國主義邪路，必將墜入萬劫不復深淵。「我們敦促日方切實認清形勢，切實反思糾錯，徹底放棄任何不軌圖謀，不要站到中國人民和國際社會對立面越走越遠。」

▲ 大陸海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布訓練海空域 。（圖／翻攝 央視）

另外，日本防衛省今7日指控，解放軍遼寧號航空母艦起飛的殲-15戰鬥機6日以雷達鎖定日本航空自衛隊的F-15戰鬥機。對此，解放軍表示，日本自衛隊飛機多次抵近滋擾，嚴重影響正常訓練，並危及飛行安全。

解放軍海軍新聞發言人王學猛今7日指出，大陸海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。

王學猛說，訓練期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛強調，日方有關炒作與事實完全不符，「我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權」