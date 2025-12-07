紀念或有意宣示？　陸官媒播出「首顆氫彈」空投60周年回顧　

▲ 央視軍事節目撥出轟-6甲在羅布泊上空投下大陸第一枚氫彈 。（圖／翻攝 央視）

大陸《央視》頻道播出「1967年6月17日成功空投第一顆氫彈」，節目介紹60年前研製與空投氫彈始末。該紀錄片一度登上今（7）日百度熱搜榜前十大該，也讓外界認為選在此時剛好是紀念，也是對外界宣告戰略威懾用意。

根據歷史記錄，1959年6月蘇聯撤走全部在華專家，並且說「離開他們中國20年也造不出原子彈」從此，大陸進入全面自力更生的新階段，在一無圖紙二無資料的情況下科研人員用計算尺、算盤進行理論計算工作。

1964年10月16日，一道道充滿密語的電波在羅布泊與北京之間穿梭「8點鐘，老邱住上房，開始梳辮子」「10點30分，梳完辮子」「11點30分，第一次檢查完畢，結果正常」。

「老邱」是大陸第一顆原子彈的代號，長得像一個巨大的球裝原子彈的容器代號是「梳妝台」，連接引爆雷管的密密麻麻的電纜線代號「辮子」，之後大陸第一顆原子彈爆炸成功，三年後再次投放氫彈成功。

《央視》節目「礪劍」播出「轟-6甲在羅布泊上空投下第一枚氫彈」紀錄片。首先介紹投放地點羅布泊，塔克拉瑪乾沙漠最東緣，紀錄片旁白稱，「在這片無垠戈壁之中，有一個巨大的十字靶標，正對天空，它就是中國第一顆氫彈投擲點。」

據了解，氫彈是在高空中爆炸的。這種投擲方式對運載飛機提出了極高的要求，不僅要具備足夠的航程和載彈量、可靠的彈艙和掛載系統、精確的導航和投彈系統，還必須針對核爆炸產生的衝擊波、光輻射和電磁脈衝等進行特殊設計和改裝。

在多次論證後，第一枚氫彈空投任務，最終由當時大陸最大的戰機轟-6來承擔。

當時是1967年6月17日早上7時，載有大陸第一顆氫彈的轟-6甲飛機起飛，向著投擲地點的十字靶標飛去。為了這次氫彈試驗，徐克江機組已經在靶場上空，飛行了35架次，穩投模擬彈35枚。8時20分，氫彈在距靶心315米、距地面2960米的高度爆炸。

氫彈爆炸產生的光輻射持續時間0.3秒，衝擊波傳播速度每秒330米，電磁脈衝覆蓋半徑達200公里。在核研發歷程中，大陸完成氫彈突破的速度引發外界高度關注

。從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈試驗成功，美國耗時7年零3個月、蘇聯用了6年零3個月、法國則花了8年零6個月；相比之下，大陸僅用2年零8個月便達成跨越式成果，成為全球核研史上時間最短的國家。

此次報導選在60年前事件來發佈，有意展示軍武肌肉與實力，大陸核力量不斷完善，形成可靠的戰略威懾體系，保障國家主權安全，也為國際戰略平衡提供了穩定支撐。