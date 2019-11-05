網傳年薪312萬請人扮貓熊「躺著吃竹子」...廣州動物園澄清：已有2隻真的

▲網傳廣州動物園招人扮演貓熊。（圖／中新社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

動物們的一些可愛舉動，常常讓人認為背後其實是工讀生所扮演的。然而，大陸近期瘋傳一則招聘廣告，指出廣州一間動物園以年薪36萬至72萬元人民幣（約新台幣156萬至312萬元）的薪資，招募專業演員假扮貓熊「躺著吃點竹子和水果」。招募資訊一出，引發熱烈迴響，但該間動物園很快就出面闢謠，聲稱園內已有兩隻真貓熊，不存在演員假扮這一說。

綜合陸媒報導，該招聘廣告出現在「獵聘網」上，內容顯示廣州一間動物園正在招聘專門扮演貓熊的演員，需要懂普通話，且年齡不限，主要工作負責為遊客提供表演，具體就是「躺著吃點竹子和水果」，同時負責項目相關技術交流、修訂與更新，以及完成公司領導的交辦事項。

▲獵聘網刊登招聘演員的資訊。（圖／翻攝微博／中國廣州發布）



應徵要求還提及，要具備動物相關專業，且還須有一定的動物扮演技巧及「扎實的貓熊行為理論知識」，同時還要對動物管理的行業有一定了解。不僅如此，由於演員要在戶外自然環境工作，因此要能適應各種天氣變化，還要有良好的牙齒狀況才能應付吃竹子的要求，更有「發展空間大」、「技能培訓」及「職位晉升」等多個標籤吸引應徵者。

不過，獵聘網一名工作人員事後闢謠，稱不清楚該職位的情況，通過查詢並未發現對應職位。廣州動物園的一名工作人員也澄清，動物園未在獵聘網發布過招聘信息，此招聘信息不實，且動物園屬於國家事業單位，所有的招聘訊息只會在廣州人力資源和社會保障局官網公佈。她還稱，目前園內也沒有真人扮演貓熊的節目，園內現有兩隻真正的貓熊「星一」和「雅一」，因此不需要請人來扮演。

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