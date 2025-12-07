　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／陸人形機器人「飛踹老闆」紅了　宣傳逆操作！網友直呼過癮

記者任以芳／綜合報導

深圳灣體育中心上演科技全集，一台身高1.73米、重達75公斤的人形機器人T800，在發布會上凌空起腳，一記回旋踢將10毫米鋼化玻璃當場踹碎，震撼現場觀眾。不僅如此，T800還在互動環節「對戰」自家創始人，毫不留情地一腳將CEO踹倒，被網友笑稱，「沒有什麼事比打老闆更痛快」也讓這場科技活動更添戲劇效果，被形容是《變形金剛》搬到現實舞台。

近日大陸機器人企業眾擎科技推出的T800人形機器人爆紅，原因不是性能，而是它在發布會上當眾把自家CEO踹翻在地，網友笑稱這是「公然教訓老闆，太解氣了」。

 ▲▼最近眾擎那台T800人形機器人可太火了，直接在鏡頭前給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

▲▼最近眾擎那台T800人形機器人可太火了，直接在鏡頭前給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

▲最近眾擎T800人形機器人紅了，直接給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

綜合陸媒報導，事件發生於T800新品展示活動上。為了驗證動作能力，CEO趙同陽親自上陣，穿著護具與自家機器人切磋。首次交手時，機器人一腳差點踹到他臉上，嚇得趙同陽連忙閃避，原以為只是操作偏差。

沒想到第二次交鋒，機器人並未「給面子」，一腳結結實實踹在趙同陽腹部，力道之大直接把他踹翻在地。爬起來後，他苦笑直呼，「太殘暴了，不戴護具都要骨折」。

這一幕迅速衝上熱搜，網友不禁腦補劇情，笑稱機器人「肯定有私人恩怨」「沒有什麼比打老闆更痛快」，也有人打趣「這是研發團隊借AI報仇」，因為趙同陽先前據傳三次推翻設計，把原型機扔進垃圾桶。

根據資料簡介，T800的硬體配置身高1.73米、重量75公斤，採航空級鋁合金骨架、具備41個高自由度關節，峰值扭矩達450N·m，甩腿動作極具爆發力。搭載固態電池，可連續運作4至5小時，還配備360度雷達感知系統。

▲▼最近眾擎那台T800人形機器人可太火了，直接在鏡頭前給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

▲眾擎T800人形機器人一台18萬人民幣，換算36萬台幣上下，價格比其他品牌壓低許多。（圖／翻攝 眾擎科技）

按理說避障精準，卻偏偏「盯上」老闆？官方解釋稱，當時屬於安全動作測試，現場傳感器算法誤差才造成意外。

至於T800的秀肌肉能力，早在型號亮相時就頗受話題：曾一腳踹碎10毫米鋼化玻璃、現場跳《科目三》，更宣稱12月底將參加《機甲拳王》比賽，每秒能打出3拳。

如今這一腳，直接把話題熱度踹上天。也有網友直言，CEO這波「被踹」價值18萬人民幣（換算台幣35萬），算是最強行銷，「老闆被打倒，公司站起來。」

實際上是研發團隊的底氣，敢讓CEO親自上陣，就是想證明機器人動作準確，能發力又能控場，不然真失控了誰敢這麼玩？

▼大陸網友直呼人工智能機器人未來可以應用應用軍工體系 。（圖／翻攝 眾擎科技）

▲▼最近眾擎那台T800人形機器人可太火了，直接在鏡頭前給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

▲▼最近眾擎那台T800人形機器人可太火了，直接在鏡頭前給自家CEO來了個飛踹 。（圖／翻攝 眾擎科技）

12/05 全台詐欺最新數據

快訊／信義區警匪追逐撞5車！　2人受傷
快訊／危險！東區大樓磁磚大片掉落
12萬台攝影機遭破解外流！　韓女裸澡、分娩「全看光」
張員瑛「愛到連喝2杯」！　手搖品牌+黃金比例曝光
快訊／快關門窗！三峽化學工廠火警　出動百人灌救
「謝謝小英總統」名嘴日本舉行婚禮！　西本願寺高僧證婚
檢舉五月天黃牛票「收到獎金5千元」！　成案2條件曝
陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

