已當場駁回日指控「雷達照射」　陸外交部：不接受日方所謂交涉

▲中國外交部強烈抗議，不接受日方所謂交涉，已當場駁回。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本防衛省指控解放軍遼寧艦航母編隊艦載機，在沖繩本島東南公海空域對日航空自衛隊戰機實施2次「雷達照射」。中國外交部發言人7日強烈回擊，日方炒作「雷達照射」是顛倒黑白、嫁禍於人。「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。」

有媒體提問，「日防衛大臣小泉進次郎12月7日凌晨，召開臨時記者會，稱中國海軍航母遼寧艦搭載的殲－15戰鬥機於12月6日下午在位沖繩本島東南的公海上空2次對日航空自衛隊F－15戰鬥機實施斷續雷達照射，並將其定義為“超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為”，還聲稱已向中方提出『強烈抗議』。中方對此有何評論？」

發言人表示，中國軍隊已就該問題闡明瞭嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。

發言人強調，「中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。」

發言人說，當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心。中方對此堅決反對。我們強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

針對日方控訴，中國海軍、國防部、外交部都進行嚴正抗議，「中方已當場駁回日方所謂交涉並提出反交涉！」

中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校昨天第一時間回應，「日方有關炒作與事實完全不符，我們嚴正要求日方立即停止污蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。」

中國國防部張曉剛同日指出，中國遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，符合國際法和國際實踐。「日方卻對中方行動惡意跟監滋擾，多次派飛機衝闖中方划設公佈的演訓區，事後還反誣中方正常操作，純屬是賊喊捉賊、倒打一耙。我們對日方尋釁滋事、誤導輿論表示強烈不滿、堅決反對。」