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藝之四川／自貢彩燈賣進迪士尼　「天下第一燈」佔全球90％市場

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▲▼四川,自貢,彩燈,自貢海天文化股份有限公司。（圖／記者鄭思楠攝）

▲稱為「天下第一燈」的自貢彩燈。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／自貢報導

四川自貢除了恐龍、鹽產業之外，彩燈也推動當地產業發展，目前已經在全球70多個國家和地區、大陸500多個大中城市展出。「掌上蜀show」兩岸新媒體採訪團5日來到自貢海天文化股份有限公司，探秘被稱為「天下第一燈」的自貢彩燈。

自貢海天文化股份有限公司位於沿灘工業園，一走進公司，便可看見各式各樣的彩燈，包含京劇臉譜、熊貓造型、故宮宮燈、兵馬俑形象、Q版恐龍等，公司現場甚至還有紙燈籠手繪，讓前來觀摩的團體參與繪畫、製作恐龍、兔子等帶有自貢元素的圖案。

自貢海天文化股份有限公司總經辦主任劉超說，「以前自貢彩燈在人物頭部造型上，大多採用玻璃鋼和泡沫，這些材質都不透光，夜晚呈現出的效果不好，使得燈組在古代人物題材的表現上受限。轉機出現在2005年，海天彩燈接到迪士尼的訂單，需要製作30多個人物各異的卡通場景。

▲▼四川,自貢,彩燈,自貢海天文化股份有限公司。（圖／記者鄭思楠攝）

▲公司處處可見彩燈元素。（圖／記者鄭思楠攝）

他表示，當時的設計團隊認為，繼續使用玻璃鋼製作卡通人物已經不能呈現出完美的效果。為此，團隊經過一兩個月的研究，完成了技術創新，絲架焊接當骨架，在表面用傳統的裱糊工藝造型，這樣既能滿足透光，也能呈現更為豐富的卡通造型。此後，這種工藝被自貢彩燈廣泛採用。

自貢彩燈構思巧妙，製作精細，用料獨特，製作原材料包括瓷器餐具、玻璃瓶、蠶繭、細竹篾、紮染、絲綢等均。傳統製作技藝與現代科學技術相結合，製成的彩燈五光十色，令人目不暇接，呈現出絢麗多姿的面貌，將自貢燈會推向了更高的藝術境界。

▲▼四川,自貢,彩燈,自貢海天文化股份有限公司。（圖／記者鄭思楠攝）

▲▼採訪團現場體驗紙燈籠手繪。（圖／記者鄭思楠攝）

▲▼四川,自貢,彩燈,自貢海天文化股份有限公司。（圖／記者鄭思楠攝）

近年來，自貢彩燈產業快速發展，佔據大陸本土80%以上、海外90%以上的市場份額。自貢市人民政府1964年舉辦「首屆自貢迎春燈會」，從此，千百年來自貢以燈為主題的節慶活動便有了統一的名字—自貢燈會。

如今，自貢燈會已發展成一個長達數周的年度娛樂活動，平均每年接待遊客200萬人次。不僅如此，自貢燈會還在60多個國家展出。自貢市也成為四川唯一、大陸第13個國家文化出口基地。

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