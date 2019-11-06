走進自貢／侏羅紀工廠！　全球85%仿真恐龍來自這裡

▲視野開闊的工廠內，有許許多多逼真的仿真恐龍。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／成都報導

有「恐龍之鄉」之稱的四川省自貢市，不僅有大陸規模最大的恐龍化石群遺址，也是全球保有侏羅紀恐龍化石最多的地方，恐龍之鄉催生商機，自貢搖身一變成為全球仿真恐龍生產基地。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動5日來到自貢，探訪當地最早「生產恐龍」的公司。

採訪當天，廠房內多位工人正通過十道工序製造仿真恐龍，分別是：3D設計、框架製造、建模、塑性、烙紋、上底色、噴色、包裝、運輸和現場安裝。製作完畢後，這些仿真恐龍模型便將送往德國、美國、新加坡、韓國等地。

對於深植恐龍文化的自貢來說，許多企業在這張「城市名片」已經拼搏30多年。自貢恐龍博物館1987 年對外開放，初期每年就接待遊客25-30萬人。大量國內外遊客的湧入，有生意頭腦的自貢人從中看到了商機。

▲▼自貢造的仿真恐龍爆火全世界。（圖／記者鄭思楠攝）

四川力拓景觀科技有限公司副總經理張旭表示，整個行業剛起步時仿真恐龍生產企業不多，市場需求和市場競爭也不大，在恐龍製作技術方面還沒有什麼突破，各類粗製濫造的仿真恐龍橫行市面，「仿真恐龍多數是不能動、不能叫的玻璃鋼雕塑製品，樣子呆板，對人們並不能造成那種身臨其境般的壓迫感和視覺衝擊力。」

從2006年開始，大陸仿真恐龍製作出售及恐龍出租開始非常活躍，「主要是各種新材料的出現、仿真恐龍製作技術上取得了重大突，」他解釋，「一些先進的電子技術、自動化技術被應用在仿真恐龍的製作上，這些新技術的應用，使從前的呆板不能動不能叫的恐龍變活了，大大增強了現場壓迫感和視覺衝擊力。」

經過20多年不懈研發，自貢市仿真恐龍技術已爐火純青，活靈活現，頭能左右上下擺動、能眨眼且眼球能轉動、頸部能上下左右動彈、前肢能抓動、腹部能呼吸、尾巴能擺動、能蹬腿瞪等。甚至還出現，可以跟人對話、用體感技術跟人互動的恐龍。

張旭說，隨著網路的普及和電子商務的興起，也進一步讓自貢恐龍走了出去，「所生產的恐龍先後赴日本、泰國、美國、南非、澳大利亞、台灣等多個國家和地區，在傳播恐龍文化、傳播自貢城市形象方面發揮了極其重要的作用。」

▲四川力拓景觀科技有限公司副總經理張旭示範跟體感恐龍互動。（圖／記者鄭思楠攝）

除了企業的前進探索，當地政府也不遺餘力的推廣恐龍產業。自貢仿真恐龍產業技術標準聯盟2015年在自貢市成立，立即整合自貢仿真恐龍製造企業的分散力量，形成產業集群優勢和行業整體形象，迅速提升並推廣「恐龍之鄉」文化品牌影響力。

現在，自貢市有仿真恐龍生產企業上百家，2016年相關產業產值就超過6億元人民幣，占大陸的95%、占全球的85%，產品出口100多個國家。

▼經過20多年不懈研發，自貢市仿真恐龍技術已爐火純青。（圖／記者鄭思楠攝）