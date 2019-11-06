走進自貢／暴龍、迅猛龍變「門神」　直擊仿真恐龍製作

▲仿真恐龍的表皮多採用矽膠，非常逼真。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／自貢報導



四川省自貢市是「恐龍之鄉」，不僅擁有恐龍化石，還衍生出仿真恐龍製造產業，這裡是全球最大的仿真恐龍生產基地，超過80%來自這裡。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動5日來到自貢板倉工業區體驗仿真恐龍的製作，探秘如何藉著工人的巧手讓史前巨獸「復活」。

一走進廠房，便可看到迅猛龍以及暴龍矗立在兩側，加上其他恐龍，每一隻都代表生產工藝的演變。這些史前巨獸的血肉之軀是在海綿表面覆蓋長絲襪做成，採訪時，工人們正利用高溫燙出一些肌理，再層層刷上特製的顏料，讓它們看起來、摸起來都很逼真。

四川力拓景觀科技有限公司副總經理張旭說，一個仿真恐龍從設計到最後完成大約需要二十道工序，「隨著新材料的發展，仿真恐龍的機械骨架主要採用鋁合金、不銹鋼等鋼材，表皮多採用矽膠。」

▲▼工人們正在製作。（圖／記者鄭思楠攝）

他表示，為了達到逼真的效果，他們還會在恐龍的關節部位加入驅動裝置，讓恐龍動起來，做出像是眨眼睛、腹部伸縮模擬呼吸、手爪關節屈伸等，同時，還會幫恐龍添加音響效果，模擬吼叫聲。

事實上，自貢發展仿真恐龍產業已有20多年的時間，用於恐龍外形的材料和工藝以及控制恐龍行動的電機多次升級換代，讓恐龍外觀越來越逼真。除此之外，拜科技所賜，如今自貢恐龍的「生命力」也比過去還要強。

張旭指出，公司團隊設計出能對話的恐龍，只要編入程序，就可讓恐龍與人對話，「你好、我叫什麼名字、來自哪裡等等，都可以輕鬆實現，中文、英文均可」；另外，還有體感恐龍，利用現有體感技術，實現恐龍與人的互動。

▲工人的巧手讓史前巨獸「復活」。（圖／記者鄭思楠攝）

如今，力拓景觀科技製造的仿真恐龍已遠銷美國、加拿大、英國等40多個國家及地區，普通仿真恐龍1萬到20萬元（單位：人民幣，以下同）;帶語音的智慧恐龍可賣100多萬元；能獨立行走的仿真恐龍甚至賣出400萬元的天價。

張旭說，截至目前，全球至少80%的仿真恐龍來自自貢，「雖然國外也有仿真恐龍生產企業，且科技含量更高，但是成本高，銷售價格是『自貢恐龍』的10倍，所以很多客戶更願意選擇價廉物美、性價比高的『自貢恐龍』。」

▼仿真恐龍非常逼真。（圖／記者鄭思楠攝）