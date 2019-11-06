走進自貢／全球最多侏羅紀恐龍化石　「東方龍宮」鎮館之寶是牠

▲四川省自貢市自貢恐龍博物館。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／自貢報導

四川省自貢市的自貢恐龍博物館是世界上收藏和展示侏羅紀恐龍化石最多的地方之一，這裡館藏的化石標本幾乎囊括了距今2.01至1.45億年前侏羅紀時期所有已知恐龍種類，國家地理雜誌甚至評價這裡是「世界上最好的恐龍博物館」。《ETtoday新聞雲》記者11月4日在「掌上蜀Show」活動中探秘這個「東方龍宮」，近距離感受史前地球霸主的風采。

自貢是世界聞名的侏羅紀「恐龍之鄉」，以恐龍化石埋藏點多面廣、數量巨大、種類眾多、保存完好、層序連續等特點著稱於世。「東方龍宮」自貢恐龍博物館是在「大山鋪恐龍化石群遺址」上就地興建的一座大型遺址類博物館。

▲一走進「龍宮」，仿佛進入遠石恐龍時代。（圖／記者鄭思楠攝）

還沒進館，記者就被博物館外型震撼到。遊客中心好似一隻巨大的劍龍張開雙臂，迎接四方來客。主展館遠望如同一座巨型岩窟，近觀又似一具側臥著的恐龍。新地質遺蹟陳列館猶如一個剛剛破殼的恐龍蛋，掩映在碧綠叢林中，樹影婆娑，若隱若現。

一走進「龍宮」，似乎一秒穿越億萬年時光，進入遠石恐龍時代，眼前的史前景象讓人心生敬畏。中央大廳地下室和化石埋藏廳，像是一座龐大的「恐龍公墓」，令人驚歎不已。其中，「化石埋藏廳」是自貢恐龍博物館的精華，現已剝露出重疊交錯堆積的多種恐龍化石和共生動物化石約40個，所有化石都保持其原始埋藏狀況。

上到博物館二樓的恐龍時代動植物廳，這裡陳列著從這個化石址出土的近20種動物化石標本。形態各異的恐龍及其共生動物如魚類、龜類、兩棲類、蛇頸龍類、翼龍類、三列齒獸類的化石標本，向遊人展示了一個大山鋪中侏羅世紀恐龍動物群的生態面貌與組合特徵。

▲化石埋藏廳像是一座龐大的「恐龍公墓」。（圖／記者鄭思楠攝）

一樓高大寬敞的情景式陳列廳分別以生死時速、奮起反擊、溫馨家庭、舐犢情深、結伴而行、恐龍王國的小不點、肉食強食、生命的延續、垂死掙紮等10余情景向遊客介紹了大山鋪的十多副完整的恐龍化石骨架。

該廳最引人注目的龐然大物則是「天府峨嵋龍」，牠跟長頸鹿一樣，有著細長的脖子，離地面約9公尺，全身長約20公尺，軀體粗大，尾巴很長，四腳著地，昂首挺立。旁邊還有一具看起來兇猛的長頸蜥腳類恐龍「合川馬門溪龍龍」的骨架，全身長達20公尺。其他還有身軀相對比較小，才12公尺的蜥腳類恐龍巴西酋龍等。

▲太白華陽龍化石是鎮館之寶。（圖／記者鄭思楠攝）

如此豐富的館藏化石，哪具化石才是自貢恐龍博物館的鎮館之寶呢？自貢恐龍博物館講解員王曉娟指向了一隻身材矮小，看起來不起眼的恐龍，「就是這隻太白華陽龍，牠是一種原始的劍龍類，體長約4.3公尺，可是只發現於自貢大山鋪，不僅是目前世界上發現的保存最完整的劍龍類化石，而且也是時代最早、最原始的劍龍類化石，為劍龍起源於亞洲的理論提供了化石證據。」

此外，除了保存完好的恐龍外，還有恐龍皮膚、恐龍蛋、恐龍足跡等稀有的遺跡化石，其中有很多是具有重要科學價值的世界級珍品。

▼恐龍蛋化石。（圖／記者鄭思楠攝）