藝之四川／揭秘瀘州「油紙滿穿傘」　2000針五色絲線交織傘骨

▲瀘州「油紙滿穿傘」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／瀘州報導



油紙傘作為中國最古老的傘，本身就有豐富的文化內涵，其濃郁厚重的色彩、雅致天成的美感將中國古典美女溫柔婉約的韻味表現的淋漓盡致、盡善盡美。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動6日來到四川省瀘州市的「分水嶺鎮」，拜訪了「中國傘王」畢六福老先生和他蜚聲海內外的油紙傘。

很多人一提到油紙傘，第一反應就是蘇州、杭州。事實上，油紙傘是從前大江南北普遍使用的傳統日用雨具，是一項傳統、普遍的手工業。而在四川瀘州，就有著中國非物質文化遺產之稱的「畢六福」油紙傘。

分水嶺鎮位於瀘州南面的長江、沱江兩江環抱中，屬於四川瀘州的江陽區。採訪團一步入當地特色古街傘里，就看到一條昔日的古鹽道穿鎮而過，隨後走進一棟富有特色的建築裡，見到了中國非物質文化遺產油紙傘製作技藝國家級唯一法定傳承人畢六福。

▲▼「中國傘王」畢六福老先生和他蜚聲海內外的油紙傘。（圖／記者曾俊豪攝）

分水嶺的油紙傘承襲了很古老的手工工藝，光是對油紙傘材料的選擇上就極為嚴格。畢六福說，「傘胚用料是產於瀘州納溪一帶的楠竹，傘托須選用大山多年生的岩桐木，貼傘面的紙張則一直都是從貴州進的土法皮紙。」

除了對材質的精挑細選，分水油紙傘的製作工序更是繁複之極，他說，他們家的一把油紙傘從開料到製作完畢，要經歷號竹、做骨架、上傘面、繪花、上油等幾個大流程上百道工序，使用上百種工具，需要近半月的精心製作才能完成。

一根根線，細如絲；一根根竹，密如篾；一張張彩繪油紙，細細地刷上桐油，粘在撐起的龍骨架上。畢六福告訴採訪團，分水油紙傘和大陸其他地方油紙傘最大的不同就是分水油紙傘是由一張張的紙「拼接」而成的，其他地區的油紙傘大多是一張整的大紙做的，「糊紙拼接這道工藝也是分水油紙傘最重要的一道工序了。」

▲▼精美絕倫的分水油紙傘。（圖／記者曾俊豪攝）

分水油紙傘除了古色古香的手繪傘面，傘骨還運用精美絕倫、漂亮無比的神技「滿穿傘」。畢六福說，這可是他們家祖上傳下的「絕技」，就是用五色絲線在傘骨上穿2000多針。

不同製作工藝的油紙傘也價格不等，滿穿傘最貴，大約300元人民幣（下同）左右，半穿200元左右，普通型100元。畢六福進一步表示，「分水油紙傘能經受5級大風，擋風遮雨完全沒問題，即使在水中浸泡1個月拿出都可以長期使用。」

畢六福認為，古老的技藝不僅需要傳承，更需要創新，為了拓展市場，他不僅在傘面圖案、紙傘尺寸等方面都做了創新，還將銷售平台拓展到網路，「傘的寓意美好，我更應該發揚這一份美。」

▼採訪團親自製作分水油紙傘。（圖／記者曾俊豪攝）