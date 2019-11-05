超爆笑鴿子版背後靈！他給安全帽「秒催油門」　後座警抬腳慘被丟包

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

社群媒體5日瘋傳一段27秒短片，只見2名員警上高架橋處理車禍後正準備騎乘機車離去，但後座員警才剛跨腳準備上車，沒想到同仁卻頭也不回地直接騎走；遭丟包的員警愣了一下，還尷尬地看了看四周，接著小跑步移往路旁。畫面曝光後網友笑倒一片，警方稍早也回應，表示是2名同仁默契不足才會鬧出烏龍，未來將會加強同仁教育訓練，以免類案再生。

▲員警抬腳準備跨坐上車瞬間，前方同仁卻突然催下油門離去。（圖／翻攝爆料公社）

行車紀錄器畫面拍下，桃園2名員警當時獲報中豐路橋發生車禍，因此騎著機車趕到現場處理事故，待結束正準備離去時，後座員警原本準備坐上機車，但一摸卻發現自己忘了戴安全帽，只好站定乖乖戴上帽子，怎料全都準備就緒、再次抬腳跨上機車時，同仁卻直接催下油門騎走，留下他尷尬地站在原地。該名員警發現自己被丟包後還轉頭往後看了看，眼見追不上同仁，只好小跑步往路旁移動。

整段僅有27秒的「落漆瞬間」在臉書上瘋傳，網友笑稱「如果是學長還沒坐穩，學弟就先催下去趕行程，等到回局裡就……」、「人有上去不是都會頓一下嗎？前面的真的累了」、「以前我媽也這樣過，騎到半路人勒」、「這就是傳說中的，放粉鳥」、「我笑了，這真的是神隊友」、「後座表示無奈，鴿子何苦為難鴿子？」

對此，平鎮警分局北勢派出所副所長蘇士豪也回應，當時處理完事故後，為了立即恢復交通，前方同仁因一時疏忽而沒注意到後座實務訓練的同仁還沒上車，2人默契不足因此鬧烏龍，未來將會加強同仁教育訓練，以免類案再生。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▼後座員警被丟包後，還尷尬回頭望了望。（圖／翻攝爆料公社）