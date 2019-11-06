「民進黨權貴哪需要自己洗衣？」　孫大千護韓國瑜：這是庶民的日常

▲韓國瑜在家洗衣服。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像，日前在臉書開直播洗衣服，結果遭民進黨主席卓榮泰批評「低級」。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千6日在臉書表示，這就是「庶民」和「權貴」的差別！民進黨的權貴們，一人得道，雞犬升天。

卓榮泰4日在臉書評論韓國瑜洗衣服，並提出四大建議要求「國民黨候選人及黨公職振作一點」，別再拿上廁所、洗內褲這樣的低級笑話來汙辱人民的判斷能力。

孫大千表示，民進黨權貴們日常生活有人細心打點，努力巴結，「哪裡有需要自己洗衣服和洗內褲呢？」恐怕早就已經忘記怎麼使用洗衣機了吧？民進黨的官員們，不但嗆立委，嗆起記者來也毫不手軟。如果跑行程時需要上廁所，哪一個派出所敢不全力配合服務呢？誰又敢讓長官們在路邊憋尿呢？

孫大千說，「上廁所」、「洗內褲」對民進黨權貴們來說，也許是「低級笑話」，但是，卻是基層庶民們的「生活日常」。

孫大千強調，韓國瑜市長並沒有侮辱台灣人民。是民進黨的權貴心態，再一次侮辱了庶民百姓。

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