尹立曝「1221Wecare」遊行申請險遭卡　葉匡時大砲回應：假新聞

▲罷韓團體將於12月21日舉行大遊行。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

罷韓團體Wecare高雄、台灣基進與公民割草行動6日上午共同宣布，將在12月21日舉行「霸韓大遊行」，不過申請過程一波三折，因市警局僅同意「遊行」行為核准路權，而「集會」部分則因場地申請問題而未通過，Wecare高雄發起人尹立無奈表示，「理由就說我們是政治，不給我們申請。」

▲罷韓團體將於12月21日舉行大遊行。（圖／記者吳奕靖攝）

Wecare高雄曾在去年11月17日舉行萬人氣球大遊行，不過今年想從頭來過，訴求改為「霸韓」，然而申請過程卻一波三折。尹立表示，文化中心到駁二的場地都是市政府所有，去年的遊行也非常歡樂沒什麼問題，「我們今年想重複，可是他不給我們集會場地，只核給我們路權，路權其實是一波三折。」

▲12月21日遊行路線。（圖／記者吳奕靖攝）

尹立表示，「集會遊行都是人民的權利，場地都在你是政府手上，他要卡我們也沒辦法，但我們路權申請了，我們只好在馬路上集結。」

▲罷韓團體將於12月21日舉行大遊行。（圖／記者吳奕靖攝）

副市長葉匡時則回轟，這是一個很典型、Wecare製造假新聞的案例，基本上它有申請遊行，「但據我了解，他並沒有申請集會這部分，或者是說，他完全沒有取得集會場地地主的同意，然後他就怪罪我們警察局，這是沒有道理的。」

警察局長李永癸強調，「遊行部分已核准，集會部分他沒有跟我們申請，所以我們不知道有關集會的情事，那假如他提出要集會申請，能夠取得同意書的話，我們都會核准。」

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