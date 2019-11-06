蔡英文、韓國瑜價差不到＄4　未來事件交易所：綠營議題主導能力漸弱

記者張乃文／台北報導

2020大選進入倒數66天，根據未來事件交易所6日公布最新交易價格顯示，截至11月5日，總統蔡英文為51.83、國民黨總統參選人韓國瑜為48.14。蔡英文雖然領先韓國瑜，但雙方價格極為接近，陷入膠著。

未來事件交易所表示，蔡英文持續主打政績牌，在最新廣告片《關心台灣》中，主攻「執政3年有成」，同時也多次親上火線，除了批評韓國瑜更酸「市長不在高雄，沒關係高雄有蔡英文」等，向對手開炮。不過，未來事件交易所指出，雖然蔡英文火力全開，但從預測市場價格觀察，影響不大。

▲韓國瑜、蔡英文最新交易價格。（圖／未來事件交易所提供）

未來事件交易所進行的「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文等數位總統參選人的預測市場期貨。清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統。若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反。預測進行時間至2020年01月01日。

未來事件交易所分析，韓國瑜日前拋出的補助交換生出國政策引發熱烈討論，而後又再度提出青年議題，主張學貸免利息等，主動拋出議題再度引發熱議。未來事件交易所認為，雖從預測市場價格來看，對韓國瑜加分有限，但民進黨在議題上顯然仍被韓國瑜陣營牽著走，更顯示在反送中議題熱度漸退之後，「民進黨在議題主導的能力逐漸轉弱」。

未來事件交易所表示，即便蔡英文近期民調與預測市場價格均領先韓國瑜，但蔡英文目前的民調也顯示出泛綠支持者表態率高且趨向一致，「短期民調再往上成長的幅度非常有限」；韓國瑜近期的民調泛藍支持度仍「只有七成上下」，整合國民黨支持者仍是韓國瑜陣營的主要課題。

另外，未來事件交易所還提到，值得觀察的是，極有可能五度參選總統的親民黨主席宋楚瑜，若真的登記參選，對於藍綠選票的衝擊影響，若宋楚瑜確定參選，「勢必對蔡、韓兩人的價格有所影響」，但影響為何仍待觀察。

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