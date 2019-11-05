快訊／不分區政治組女性帶頭！吳敦義暗示自己排第8、9、10

▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委提名作業已啟動，預計11月13日將排名順序提報中常會。國民黨主席吳敦義5日接受廣播專訪時表示，不分區的政治組必須優先考慮女性，假如有適當機會，排在第8、9或10，一定會考慮，「而且不是我一個人做主」， 一定會有提名小組，最終還要經中常會通過。

根據規劃，不分區立委的提名辦法10月23日提報中常會，10月24、25日這兩天請各級單位推薦，10月28日提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認，11月18日之前會報請吳敦義核定。

黨內人士分析，國民黨氣勢最盛是在去年11月24日投票結束那一刻，但一場初選凌遲了國民黨半年，整體支持度已經滑落，區域和不分區都受到衝擊，原本預計2020年能夠在立法院奪下55至60席，現在下修至50席至55席。

吳敦義5日接受廣播專訪時表示，專業組有5、6個，政治組必須優先考慮女性，還是女性要帶頭，那假如有適當機會，排在第8、9或10，一定會考慮，「而且不是我一個人做主」， 一定會有提名小組，最終還要經中常會通過。

主持人問，所以構想是前面有專業組，然後政治組，會考慮到立法院的生態、傳承？吳敦義說，「一定會考慮，而且不是我一個人做主」，一定會有提名小組 最終還要經中常會。