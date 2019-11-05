喝5杯高粱「前後狂搖」　吳敦義：年輕20歲的話「10杯也沒問題！」





▲吳敦義接受《POP大國民》專訪。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道Youtube）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義2日前往新北市林口區為國民黨立委參選人洪孟楷站台，但在接受媒體採訪時身體不適，雙眼恍惚，身體甚至一度前後搖晃，需要人攙扶才能穩住，事後坦承連乾5杯高粱酒「喝多了」，引起網友熱議。對此，吳敦義5日再補充，如果年紀少個20歲，10杯也不成問題，這畫面被太太看到後，還是被念了5分鐘。

吳敦義5日晚間6點接受廣播節目《POP大國民》專訪，還原2日喝太多導致身體搖搖晃晃的原因。吳敦義表示，當天有500多個退役將官，很多都是好朋友，有少將、中將、上將…等，最大一桌差不多有40多人，大家都喊著要同心協力。

被問到酒量是不是不錯？吳敦義說，當天5杯下肚就那樣了，現在看起來3杯還可以，但5杯就過度了，太太看到他前後搖晃的影片後，立刻詢問「你喝多少？」而他自己也乖乖回答「五杯」，結果太太竟說「那我要唸你五分鐘！」不過今年71歲的吳敦義也認為，「要是年紀再少個20歲，10杯也沒有問題！」

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