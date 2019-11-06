「宋楚瑜8成會選再給一周時間」　王金平夢碎？張碩文：太曖昧會害他

▲宋楚瑜選不選2020，外界都十分關注。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

傳出親民黨主席宋楚瑜將參選2020總統，親民黨發言人張碩文5日表示，宋參選機率8成，請再給宋一周的時間。張也說，親民黨和前立法院長王金平是好久的朋友，如果現在和王太多曖昧，會害王被國民黨開除黨籍，失去立委資格，不能去害他。

對於宋楚瑜決定第四度參選總統的原因，除擔任不分區立委母雞的角色，也傳出是可以讓討厭韓國瑜的藍營人士轉投給宋。張碩文指出，「政黨人士在批評說，宋先生如果出來參選就是在扯國民黨的後腿，這些人一定已經對他們政黨所提名的候選人，產生了很大的懷疑。」

▼張碩文說，請給宋楚瑜一周的時間。（圖／資料照）

張碩文說，黨內開會一致支持宋楚瑜參選，但宋還在請教黨內外前輩，尚未做最後決定，參選的機率約8成，請再給宋一周的時間。

至於一直積極爭取親民黨推薦參選的王金平，若宋楚瑜確定參選，王則確定在2020出局、選總統夢碎。張碩文也表示，他們和王是好久的朋友，「如果我們現在跟王院長太多的曖昧，會導致他可能被開除黨籍」，立委資格馬上無效，「王院長從好久以前就被扣上分裂國民黨的帽子，我們更不能去害他。」

記者提問「等於王金平可能無法以政黨推薦方式參選？」張碩文指出，這是很可惜，王在前幾天就已經發表告別立院演說，「我相信王院長很清楚目前的狀況。」

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