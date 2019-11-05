大媽上廁所「包包隨意丟長椅」　大馬女看呆「閃超遠」：台灣治安那麼好？

▲ 大媽去廁所，直接把包包放在椅子上沒人看顧 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少民眾到美食街或是圖書館，都習慣把包包直接丟在位置上佔位，似乎不怕包包在無人看管的情況下被偷。一名馬來西亞女子對於這樣的現象感到十分驚奇，好奇台灣的治安是否真的如此令人放心，引發網友們熱議。

一名來自馬來西亞的女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前在某個捷運站時，目擊一名大媽為了上廁所，竟直接把整個包包丟在長椅上，完全沒有人幫忙看著。大媽不在意的樣子讓原PO看傻，「台灣治安真的那麼好？好到她完全不用擔心被人拿走嗎？」

請繼續往下閱讀...

原PO驚呼，如果把場景換到馬來西亞，還真的不要輕易做這樣的挑戰，「我不信不會被拿走。」她甚至懷疑，大媽之所以如此放心，會不會這其實是一種「碰瓷」的手法？她指出，之後還有2位學生坐下，把包包越推越靠近她，為了不必要的麻煩，她立刻閃得遠遠的。

▲網友認為四周都是監視器，而且捷運人來人往，小偷應該不敢這麼大膽。（示意圖／記者黃可昀攝）

不過部分網友們看完倒是蠻淡定的，他們表示，附近其實都設置了許多支監視器，而且包裡可能也沒有放什麼貴重物品，「可能是不太重要的東西」、「台灣治安真的算好啊」、「裡面應該只有衣服之類的，所以暫時放在那裡」、「我也是這種人，少5根筋，覺得世上不會有壞人」。

不過也有人表示，台灣明明「便當掛在機車上」也會被偷，建議自己的物品還是隨身攜帶保管，以免出事後才在後悔，「碰運氣罷了」、「等她被偷過一次就從此不會相信了」、「千萬不要考驗人心」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►美麗最大的秘密，就是買進來變美麗！

