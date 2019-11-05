吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

▲人夫與小三被正宮抓包姦情後，竟還持續狂傳露骨訊息，讓正宮氣炸。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台北報導

43歲人夫阿正（化名）與小15歲的李姓小三打得火熱，2人不但多次到摩鐵嘿咻，就連傳訊內容都相當露骨，包含，「我想X你」、「奶子擠那麼大是怎麼樣」。案經阿正妻子提告，北院也將2人判刑各4個月，但沒想到2人判刑後竟還糾纏不清，持續約會，李女還傳訊，「給我蘋果電腦，我願意吹2下」等語，讓阿正妻子氣炸，再度提告求償，法院也判李女須賠償50萬元。

判決書指出，阿正2015年開始與李女交往，且在交往期間多次到摩鐵嘿咻，被阿正妻子發現並提告。然而，法院判刑後，2人卻依舊見面約會，更不斷傳送露骨對話，「你給我蘋果筆電，我願意吹2下」、「我花2萬X你就好了啊」、「我記得還欠你大約兩個月左右的房租，快點明細給我看，我想X你」等。

阿正妻子發現2人持續糾纏後氣炸，認為李女根本無視法官判決，完全沒有悔意，因此憤而提起民事訴訟，求償200萬元。李女到庭時，坦承確實有與阿正發生關係，但法官判刑後就再也沒有，且阿正對她愧歉，因此贊助她房租，而事後再連絡是為了討論賠償金額的部分，才會相約見面討論，2人真的只是朋友間的互動。

然而，法官審理時，忍不住打臉李女，「朋友間的互動是這樣嗎？」並認為李女明知阿正已婚卻仍與他交往，且2人對話事證明確，因此判決李女須賠償藍妻50萬元。全案可上訴。

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