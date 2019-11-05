父母都在客廳…人夫伴小三在房間「決戰分手砲」　爽完他竟狠掐脖子：再一晚

▲花花遭性侵。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人夫搞外遇，小三（化名花花）發現自己成了介入家庭的壞人，跑去人夫的家裡要求分手，人夫把他帶進房裡，當時只有父母在家，他答應離別卻要求分手砲，接著脫下衣褲衝撞花花的身體；後來人夫又以「幫忙就兩人通姦案」向妻子求情而要求見面，結果掐住花花的脖子，要求再陪睡一晚。

當正宮得知丈夫下體不滿足，跑去外頭亂搞後，2017年8月憤而提告通姦，花花才得知自己成了小三，決定提出分手要求，人夫在同年12月提出要求：「做最後一次」。花花說，人夫不顧她的意願，且於兩老（人夫的爸媽）還在客廳的情況下硬上她。

花花指控，到了去年5月，人夫又以談論被告妨害家庭之事，邀約花花見面，之後竟狠狠掐花花的脖子質問，「是不是有其他交往對象？」花花不斷搖頭說沒有，人夫才恢復冷靜，並稱會替她幫老婆求情，但要求她陪睡說，「再一晚」。到了隔天早上，晨勃的人夫又忍不住性慾，壓在她身上扒開衣褲前後碰撞。

花花還說，人夫在去年7月又跑去她的住處按電鈴，她沒應門，結果人夫竟出言要脅，「不開門就要把咱倆通姦的事情告訴妳的家人朋友！」花花只好開門，豈料人夫一踏進室內就試圖硬上，但這次她不斷大哭大喊並掙扎，人夫才停手離去。

開庭時，吳男矢口否認犯行；檢方調查後質疑，若花花真的遭到性侵，為何當下未保留相關證據？也沒去醫院驗傷，反而是先洗澡並買避孕藥？且明知人夫家中還有其父母在，怎不呼叫求助？不合常理。因此認定人夫罪嫌不足不起訴。

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