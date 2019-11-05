女經理誘人夫爬枕頭山！他曖昧激賞：妳真好吃～正宮見「緊扣親密照」臉綠

▲人妻臉書驚見丈夫與小三親密照，氣得提告求償。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新北報導

銀行女經理小珍（化名）與劉姓人夫大搞婚外情，還在臉書大方放閃，2人不但穿著情侶裝，還十指緊扣，甚至還有曖昧對話，「真（珍）的很好吃」、「我們不是還有枕頭山」等，劉男妻子無意間發現後氣得提告求償。法官審理後認為，2人對話逾越了社交分際，因此判小珍須賠償劉妻5萬元。

根據判決，劉妻提告主張，她與劉男結婚20幾年，本來婚姻幸福美滿，但3月間她卻在臉書上驚見小珍與丈夫的親密合照，2人不但穿著情侶裝十指緊扣、互相勾手臂比愛心手勢等，甚至還互留曖昧對話，「真（珍）的很好吃。」、「我們不是還有枕頭山。」、「哥就是帥！」、「珍妹，只有妳懂喔！」等，因此要求小真賠償她10萬元。

面對劉妻提告，小珍辯稱，自己與劉男是因為業務往來認識，而因為都喜歡登山，因此又是「山友」，但2人並無交往，而至於臉書上「枕頭山」的留言只是對爬山地點的行程規劃討論，並沒有曖昧的意思。

然而，法官審理後認為，單看2人穿著情侶裝勾著手的合照，就足以認定關係匪淺，且乍看就像是一對熱戀中的情侶，至於「爬枕頭山」一般是「睡大頭覺」的戲稱，但也能看出2人關係親密，實在不像一般山友關係，明顯已超出男女交往情誼，且嚴重侵害到劉妻的配偶權，因此判陳女須賠償劉妻5萬元。全案可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

快訊／成大土木系教室竄火光！起火點靠近出入口 疑有學生受困

吹吹換Mac！人夫見「極盡色誘」亢奮：想X你...嫩15歲小三被抓包喊：只是朋友

交往10年被分手...她闖屋喊：我放不下！爆打女友媽「猛拔刀」 清醒崩潰嗑頭