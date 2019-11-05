人夫承諾給800萬…女網紅感動上床「被衝刺」　遭偷拍裸照在臉書瘋傳

▲女網紅以為遇到真愛，沒想到人夫根本沒有離婚，她心碎提分手，沒想到之前被偷拍裸照，且被散播於網路上。（示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名人夫假裝單身，追到身材火辣的詹姓女網美，交往期間人夫還承諾會給詹女800萬及一場盛大婚禮，令她感動不已，後來兩人在中國的酒店纏綿後，人夫偷拍網美裸照珍藏；某日詹女發現人夫沒離婚，要求分手，結果裸照竟在臉書散播開來，而正宮還張貼詹女照片並留言「網霉」，詹女火大怒告夫妻倆。

判決指出，37歲陳男追求27歲詹女時，自稱已離婚，且陳男還一直表示要和詹女結婚，承諾給她更大的婚禮，甚至傳訊說「提現金600萬+無貸款房子+200萬創業資金」向她求婚，2018年兩人還飛去中國上海的酒店探索身體的奧秘。

後來詹女輾轉得知陳男根本沒離婚，老婆還懷孕了，她火大提分手，兩人在電話中吵到不可開交，正宮聽到聲響，追問之下得知老公在搞婚外情，氣憤地在個人臉書貼上詹女照片並留言「肉搜這個女人，有人認識嗎？請舉手」，還辱罵詹女「臭三八」、「網霉」、「就是整張修到都歪了、變霉。」

陳男遭老婆臭罵又被詹女甩了，卻不反省自己怎麼管不住下體，而是想辦法報復，最後決定在臉書散播詹女的裸照，還說，「我手邊好多私密照，有人要的請私密我」還用詹女睡覺露出背臀照作為臉書封面照片。詹女得知自己被言語羞辱、散播裸照，決定對夫妻倆提告妨害名譽，陳姓正宮則告通姦，後來再對丈夫撤告。

檢方根據陳、詹交往期間的訊息紀錄，發現陳男都稱妻子為「我前妻」，婚外情曝光後，詹女曾多次傳訊給陳男，「你再來打擾我要跟你老婆說」、「有老婆還玩弄別人」、「詛咒你跟她生小孩生出來是智障」、「你為什麼要這樣對我」等語，可見詹女對陳男欺騙她一事深感憤怒，難認定詹女明知陳男已婚還發生性行為，因此處分詹女不起訴。

至於陳姓夫妻檔再臉書散播裸照、臉書謾罵的部分，檢察官認定兩人分別涉犯竊錄他人身體隱私、公然侮辱罪，將兩人起訴，新北地院4日判陳男6月徒刑，可易科罰金18萬元，另判陳妻罰金5000元，可易服勞役；全案仍可上訴。

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